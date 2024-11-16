Украина имеет козырь, интересующий Трампа: в Welt назвали тайный пункт Плана победы

Украина обладает уникальным козырем для того, чтобы перетянуть Дональда Трампа на свою сторону в вопросах завершения войны.

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У Украины есть козырь, чтобы перетянуть Трампа на свою сторону / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, 22 отдельная механизированная бригада

Главное:

В Плане победы есть важный пункт, который склонит Трампа на сторону Украины

Дональд Трамп может получить влияние на решение об инвестициях в Украину и исключить Китай из этого процесса

Киев предложил заменить американские войска в Европе украинскими солдатами

Украина имеет важный козырь в переговорах о прекращении войны, который может стать решающим в попытках привлечь Дональда Трампа на свою сторону. Этот козырь содержится в Плане победы, который Владимир Зеленский ранее передал своим союзникам. Об этом пишет Welt.

Как отмечает издание, в Киеве очень беспокоятся из-за неопределенности стратегии Трампа по завершению войны в Украине. Президент Зеленский пытается улучшить свое положение и избежать того, чтобы Украине пришлось соглашаться на варианты, которые могут быть навязаны Киеву в ходе переговоров. По словам источников в правительственных кругах Украины, Зеленский активно ищет возможности для переговоров с Трампом, стремясь "записаться на прием" к избранному президенту США.

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Уже в сентябре, во время встречи в Нью-Йорке, Зеленский и Трамп обсудили часть Плана победы, которая до сих пор не была известна широкой аудитории. Одним из важных моментов этого плана является идея, что именно Трамп может иметь влияние на решение об инвестициях в Украину в будущем. Причем Китай должен быть исключен из этого процесса. Логика этой идеи заключается в том, чтобы не позволить Пекину получить доступ к стратегическим ресурсам Украины.

Согласно данным инсайдеров, Зеленскому советовали уделять особое внимание Китаю в разговоре с Трампом каждый раз, подчеркивая, что "Индийско-Тихоокеанский театр военных действий начинается в Украине". Это важный момент, поскольку Украина предложила своим западным партнерам право первоочередного доступа к своим ископаемым ресурсам.

Еще одним важным пунктом украинской стратегии является предложение заменить американские войска в Европе украинскими солдатами. Расходы на содержание американских войск в Европе стали важным вопросом для Дональда Трампа во время его предыдущего президентского срока, и эта инициатива может найти поддержку с его стороны.

"Для Зеленского многое будет зависеть от успеха этой стратегии в ближайшие недели. Как только война закончится, независимо от того, из-за хорошей или плохой сделки для Украины, ему придется провести президентские выборы, которые были отложены с мая этого года. Решающим для его политического будущего будет то, будет ли соглашение лучше проекта договора, согласованного во время мирных переговоров в Стамбуле в апреле 2022 года... Тогда Киев был готов пойти на большие уступки, чтобы закончить войну", - отметили в материале.

Пункты плана победы / Инфографика: Главред

Завершение войны в Украине - главное

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что одной из его главных целей после вступления в должность будет организация переговоров между Россией и Украиной для достижения мира. По словам Трампа, его администрация планирует приложить максимум усилий, чтобы завершить войну в Украине.

На недавнем мероприятии во Флориде Трамп подчеркнул, что решение войны является одним из его приоритетов.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что обсуждал с Трампом видение Украины по достижению мира. По словам Зеленского, Трамп услышал аргументы Киева и при его администрации война закончится быстрее.

Зато экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что с избранием Дональда Трампа война между Россией и Украиной может не завершиться, а усилиться. Кулеба отметил, что целью Владимира Путина является не компромисс, а полное покорение Украины, и аналитики недооценивают его амбиции.

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