Окончание войны близко: названы самые опасные города в Украине до 2025 года - прогноз

Чего опасаться Украине в 2025 году и как может закончится война, рассказала астролог Ангелина Вакулина.

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Война в Украине прогноз / Коллаж Главред, фото facebook.com/22ombr, pixabay

Война в Украине может закончиться заморозкой. Как рассказала в новом прогнозе астролог Ангелина Вакулина, стоит ждать новых обстрелов.

"Ближайшие пару недель не стоит гулять по торговым центрам и магазинам. Есть большая угроза", - говорит астролог, передает Главред.

Также астролог отметила, будет ли оккупация новых городов.

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"Карты не показывают оккупации больших городов Украины, но возможна заморозка войны", - добавила она.

Самые опасные города в Украине в ближайшее время

Сумы

Чернигов

Киев

Одесса

Харьков

Донецкая и Луганская области - будут обстреливать фосфорными снарядами

"Одесса и область, Киев и область - будут самые напряженные дни. Покоя не будет", - говорит астролог Главреду.

"Будут обстрелы Запорожья, могут быть продвижения оккупантов по области, но такого как было в Мариуполе, не будет", - добавила она.

"В Никополе ситуация не изменится. Обстрелы будут. Сумы и область. Приграничные села особенно пострадают", - сказала астролог.

"Харьков будут продолжать обстреливать. К сожалению, стоит выезжать", - добавила Вакулина.

Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

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Что ждет Украину от правления Трампа

"У мировых правителей есть всегда несколько планов. План А, план Б, план В. Будет ли нас поддерживать или не поддерживать Дональд Трамп, все увидим сами. Прогнозов давать пока не будут, сами поймете потом почему", - говорит астролог.

Чего опасаться Украине в 2025 году - гороскоп

"По все стране в начале 2025 года угроза для ГЭС и дамбам. Все что связано с водой, стоит опасаться", - говорит астролог Вакулина.

"Очень важно, если вы находитесь в магазине на кассе, в аптеке, поликлинике, ТРЦ, магазине и началась тревога, бросайте все и идите в укрытия. Карты показывают плохие события", - сказала Вакулина.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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