Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Окончание войны близко: названы самые опасные города в Украине до 2025 года - прогноз

Мария Тупик
16 ноября 2024, 14:45
542
Чего опасаться Украине в 2025 году и как может закончится война, рассказала астролог Ангелина Вакулина.
Война в Украине прогноз
Война в Украине прогноз / Коллаж Главред, фото facebook.com/22ombr, pixabay

Война в Украине может закончиться заморозкой. Как рассказала в новом прогнозе астролог Ангелина Вакулина, стоит ждать новых обстрелов.

"Ближайшие пару недель не стоит гулять по торговым центрам и магазинам. Есть большая угроза", - говорит астролог, передает Главред.

Также астролог отметила, будет ли оккупация новых городов.

видео дня

"Карты не показывают оккупации больших городов Украины, но возможна заморозка войны", - добавила она.

Самые опасные города в Украине в ближайшее время

  • Сумы
  • Чернигов
  • Киев
  • Одесса
  • Харьков
  • Донецкая и Луганская области - будут обстреливать фосфорными снарядами

"Одесса и область, Киев и область - будут самые напряженные дни. Покоя не будет", - говорит астролог Главреду.

"Будут обстрелы Запорожья, могут быть продвижения оккупантов по области, но такого как было в Мариуполе, не будет", - добавила она.

Никополе ситуация не изменится. Обстрелы будут. Сумы и область. Приграничные села особенно пострадают", - сказала астролог.

"Харьков будут продолжать обстреливать. К сожалению, стоит выезжать", - добавила Вакулина.

Кто такая Ангелина Вакулина

Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

Что ждет Украину от правления Трампа

"У мировых правителей есть всегда несколько планов. План А, план Б, план В. Будет ли нас поддерживать или не поддерживать Дональд Трамп, все увидим сами. Прогнозов давать пока не будут, сами поймете потом почему", - говорит астролог.

Чего опасаться Украине в 2025 году - гороскоп

"По все стране в начале 2025 года угроза для ГЭС и дамбам. Все что связано с водой, стоит опасаться", - говорит астролог Вакулина.

"Очень важно, если вы находитесь в магазине на кассе, в аптеке, поликлинике, ТРЦ, магазине и началась тревога, бросайте все и идите в укрытия. Карты показывают плохие события", - сказала Вакулина.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине астролог астрологический прогноз
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В разведке узнали, что КНДР получит от РФ за участие в войне с Украиной – Сибига

В разведке узнали, что КНДР получит от РФ за участие в войне с Украиной – Сибига

16:09Украина
При Трампе война в Украине может усилиться: Кулеба назвал неожиданный сценарий

При Трампе война в Украине может усилиться: Кулеба назвал неожиданный сценарий

15:47Украина
Состоятся переговоры насчет войны в Украине: в Польше назвали дату встречи

Состоятся переговоры насчет войны в Украине: в Польше назвали дату встречи

15:30Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Куриные яйца будут "резко" дорожать: каких цен ждать украинцам в декабре

Куриные яйца будут "резко" дорожать: каких цен ждать украинцам в декабре

Украину ожидает резкое изменение погоды: синоптик Птуха предупредила о снегопадах и морозе

Украину ожидает резкое изменение погоды: синоптик Птуха предупредила о снегопадах и морозе

Вы сами снимете защиту с себя и всей семьи: какие вещи никогда нельзя выбрасывать

Вы сами снимете защиту с себя и всей семьи: какие вещи никогда нельзя выбрасывать

Гороскоп на завтра 17 ноября: Стрельцам - трудный день, Девы сорвут куш

Гороскоп на завтра 17 ноября: Стрельцам - трудный день, Девы сорвут куш

Карта Deep State онлайн за 16 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

16:32

Поля усеяны техникой: саперы ВСУ нанесли колоссальные потери РФ в штурме на Курщине

16:23

Оккупанты готовят контрнаступление на Курщине: разведка Эстонии озвучила планы РФ

16:09

В разведке узнали, что КНДР получит от РФ за участие в войне с Украиной – Сибига

15:47

При Трампе война в Украине может усилиться: Кулеба назвал неожиданный сценарий

15:30

Состоятся переговоры насчет войны в Украине: в Польше назвали дату встречи

Украину ожидает резкое изменение погоды: синоптик Птуха предупредила о снегопадах и морозеУкраину ожидает резкое изменение погоды: синоптик Птуха предупредила о снегопадах и морозе
15:12

Салат Селедка под шубой отдыхает: новый рецепт бомбического салата на Новый год 2025Видео

15:03

Почему на Рождество готовят кутью: какой смысл этого древнего блюда и как его готовитьВидео

14:57

"Слабость, а не сила": в ФРГ разнесли Шольца за переговоры с Путиным

14:57

Утверждение результатов выборов в Грузии: главу ЦИК облили краской - деталиВидео

Реклама
14:50

Зацветет точно на Рождество: что нужно для цветения декабристаВидео

14:45

Окончание войны близко: названы самые опасные города в Украине до 2025 года - прогноз

14:40

Эстония готовит новый мощный пакет помощи для Украины: что в него войдет

14:09

Наступление РФ на Курщине: Путин может рассматривать вариант переговоров - WP

13:55

В социальной сети покойной Заворотнюк появились новые фото

13:49

Зеленский назвал число солдат КНДР, которых бросили на войну с Украиной

13:34

"РФ готовится к освобождению Крыма": в ВСУ раскрыли подготовку оккупантов к обороне

13:17

Доллар уходит в крутое пике: что будет с курсом уже на следующей неделе

12:49

"Самоволки" в армии: Зеленский сделал заявление насчет дисциплины в ВСУ

12:46

Украина разработала четыре вида мощных ракет: Зеленский раскрыл важные детали

12:38

Гороскоп Таро на декабрь 2024: Весам - риск, Скорпионам - прибыль, Стрельцам - удачаВидео

Реклама
12:29

Резко потеплеет до +12 градусов, но не надолго: когда Украину снова накроет похолодание

12:26

РФ демонстрирует готовность к переносу боевых действий за реку Днепр - Снегирев

11:49

В России умерла советская киноактриса Светлана Светличная

11:48

Украина не получила и половины помощи от США: громкое заявление Зеленского

11:43

Сколько людей нужно мобилизовать: Зеленский дал ответ

11:36

"Будут комбинированные удары": РФ хочет устроить блэкауты в Украине - Зеленский

10:52

Зеленский раскрыл сроки окончания войны и назвал самый "горячий" участок фронта

10:40

Таро-прогноз на полнолуние в ноябре 2024: Тельцам - перемены, Скорпионам - вещий сонВидео

10:29

Зеленский назвал условие для переговоров с РФ: "Это проигрышный статус для Украины"

10:25

Сильный мороз и снегопад: названа дата резкого похолодания в Украине

10:13

РФ запустила по Украине 83 дрона, сбить удалось не все: в ПС рассказали детали

09:53

В семье Джима Кэрри случилось горе

09:49

Риск "ужасного нормандского формата": Джонсон разнес звонок Шольца Путину

09:40

Карта Deep State онлайн за 16 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

09:36

Ночная атака дронов: в Запорожской области поврежден объект критической инфраструктуры

09:25

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 ноября (обновляется)

09:01

Гороскоп Таро на декабрь 2024: Ракам - конфликт, Львам - деньги, Девам - радостьВидео

08:49

ВСУ продвинулись в Курской области и на Донбассе: в ISW назвали направления

08:48

Российские захватчики оккупировали Максимовку в Донецкой области - DeepState

08:10

О культе личности Трампамнение

Реклама
07:45

Обломки дрона попали в многоэтажку в Киеве: подробности

07:30

Где три ошибки на картинке: загадку нужно разгадать за 11 секунд

06:30

Как выглядеть стильно и элегантно: 6 трендов обуви на зиму 2024/2025Видео

06:10

Одесса и очередная плохая новость для всехмнение

05:53

Гороскоп на завтра 17 ноября: Стрельцам - трудный день, Девы сорвут куш

05:04

Как украсить елку в 2025 году: лучшие идеи подготовки к празднику

05:00

Какой сегодня праздник 16 ноября 2024: почему нельзя ссориться и работать

04:30

"Помаранчевий" или "оранжевий" - как правильно: не всем знают, как на самом деле стоит говоритьВидео

04:00

Страна под атакой жесткой бури: влупил почти 7-балльный шторм

03:34

Угроза наступления 200-тысячной группировки: прогноз штурма РФ Запорожья

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Украинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметыГоловоломкиСпорт с Анитой ЛуценкоТесты по картинке
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять