РФ демонстрирует готовность к переносу боевых действий за реку Днепр - Снегирев

Ключевые тезисы:
- Активность РФ на Запорожском направлении имеет политические цели
- Противник хочет показать, что может перенести боевые действия за реку Днепр
- У России нет сил для наступления на Запорожье
Активность российских оккупантов на Запорожском направлении имеет прежде всего информационные и политические цели. Враг демонстрирует готовность к масштабированию военных действий. Об этом заявил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев в комментарии FREEДОМ.
Он обратил внимание на резкое увеличение интенсивности артиллерийского огня и использование противником других средств поражения на Запорожском фронте.
"На мой взгляд, подобная активность российских оккупантов имеет прежде всего информационное и политическое значение. Российская Федерация пытается показать, что она готова масштабировать боевые действия не только в Донецкой и Курской областях, но и перенести театр боевых действий непосредственно за реку Днепр. То есть речь идет прежде всего об информационной составляющей этой военной активности на Запорожском направлении", - отметил аналитик.
Он также отрицает возможность российского наступления на город Запорожье.
"На мой взгляд, все сообщения, которые звучат и в российских, и, к сожалению, в украинских СМИ о возможных непосредственных боевых действиях, а речь идет об оперативном окружении самого Запорожья... Эти сценарии, как минимум, не соответствуют действительности. Россия не имеет достаточного количества оперативных резервов для проведения подобного характера наступательных мероприятий", - добавил Снегирев.
Ситуация на Запорожском направлении - что известно
Напомним, как сообщал Главред, российские оккупанты активизировали свое наступление вблизи Запорожской области. Враг пошел в атаку возле Макаровки Донецкой области.
Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что российские войска вскоре могут начать наземные штурмы на юге Запорожской области. Это может произойти в течение нескольких дней.
Кроме того, сейчас фиксируется медленное продвижение российских оккупационных войск по всем участкам фронта на Востоке.
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Кто такой Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".
Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.
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