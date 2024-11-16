РФ демонстрирует готовность к переносу боевых действий за реку Днепр - Снегирев

Россияне пытаются показать, что готовы масштабировать боевые действия.

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Ситуация на Запорожском направлении / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Ключевые тезисы:

Активность РФ на Запорожском направлении имеет политические цели

Противник хочет показать, что может перенести боевые действия за реку Днепр

У России нет сил для наступления на Запорожье

Активность российских оккупантов на Запорожском направлении имеет прежде всего информационные и политические цели. Враг демонстрирует готовность к масштабированию военных действий. Об этом заявил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев в комментарии FREEДОМ.

Он обратил внимание на резкое увеличение интенсивности артиллерийского огня и использование противником других средств поражения на Запорожском фронте.

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"На мой взгляд, подобная активность российских оккупантов имеет прежде всего информационное и политическое значение. Российская Федерация пытается показать, что она готова масштабировать боевые действия не только в Донецкой и Курской областях, но и перенести театр боевых действий непосредственно за реку Днепр. То есть речь идет прежде всего об информационной составляющей этой военной активности на Запорожском направлении", - отметил аналитик.

Он также отрицает возможность российского наступления на город Запорожье.

"На мой взгляд, все сообщения, которые звучат и в российских, и, к сожалению, в украинских СМИ о возможных непосредственных боевых действиях, а речь идет об оперативном окружении самого Запорожья... Эти сценарии, как минимум, не соответствуют действительности. Россия не имеет достаточного количества оперативных резервов для проведения подобного характера наступательных мероприятий", - добавил Снегирев.

Ситуация на Запорожском направлении - что известно

Напомним, как сообщал Главред, российские оккупанты активизировали свое наступление вблизи Запорожской области. Враг пошел в атаку возле Макаровки Донецкой области.

Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что российские войска вскоре могут начать наземные штурмы на юге Запорожской области. Это может произойти в течение нескольких дней.

Кроме того, сейчас фиксируется медленное продвижение российских оккупационных войск по всем участкам фронта на Востоке.

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Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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