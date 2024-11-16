Сильный мороз и снегопад: названа дата резкого похолодания в Украине

Снегопады и мороз придут в Украину уже скоро, рассказала Главреду синоптик Наталья Птуха.

https://glavred.info/synoptic/silnyy-moroz-i-snegopad-nazvana-data-rezkogo-poholodaniya-v-ukraine-10614764.html Ссылка скопирована

Погода в Украине на зиму 2024 прогноз / Коллаж Главред, фото pixabay

Погода в Украине к концу осени резко изменится. Как рассказала синоптик Укргидрометцентра в интервью для Главреда Наталья Птуха, зимняя погода уже будет ощущаться совсем скоро.

"Изменение синоптической ситуации следует ожидать с 20 ноября. Тогда будет происходить ощутимая перестройка синоптических процессов над Европой в целом, будет преобладать поле пониженного давления и уже будут поступать атмосферные фронты.

20 ноября в западных и северных областях следует ожидать дождь переходом в мокрый снег. На остальной территории без осадков", - отметила синоптик Главреду.

видео дня

Также синоптик рассказала, что 21-23 ноября в большинстве областей Украины будет идти дождь и мокрый снег. Будет больше осадков.

"Интенсивность мокрого снега с 20 по 23 ноября может быть. Если температура будет ниже 0, то будет образовываться снежный покров уже", - сказала Птуха.

Когда в Украине ударит зимняя погода

"В среднем зима для разных регионов по-разному начинается. Когда среднесуточная температура в течение нескольких суток ниже нуля и с последующей тенденцией понижения температуры или ее удержания. Такую ситуацию мы будем как раз наблюдать в некоторых регионах Украины в последней декаде ноября. С 23-25 ноября будет преобладать ночью стабильный мороз в большинстве областей, днем также может быть мороз. Лишь только на юге и в центре Украины днем может быть плюсовая температура", - добавила синоптик.

Погода в Украине прогноз / meteoprog.com

Читайте также:

Кто такая Наталья Птуха Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред