Украину ожидает резкое изменение погоды: синоптик Птуха предупредила о снегопадах и морозе

Когда в Украину придет потепление и резкая смена погоды, рассказала Главреду Наталья Птуха.

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Какой будет погода в Украине до конца ноября / Коллаж Главред

Погода в Украине уже показывает свой характер зимы. На днях в Украине выпал снег, который смогли застать многие регионы нашей страны.

Когда ждать резкого похолодания, ожидать ли снова снегопадов и как начнется зима в Украине в интервью Главреду рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Украину уже начало засыпать снегом. Западные и восточные области первый снег уже увидели. Когда ожидать другим регионам снегопадов?

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Этот мокрый снег, который прошел, он образовал снежный покров. В Западных областях, а также, в Житомирской, Винницкой, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях увидели снег, остальные области, пока видят минимальные проявления зимы.

Ранее синоптики сообщали, что украинцам следует ожидать после снега потепления, правда ли это?

Действительно, на выходных будет определенное повышение температуры и без осадков за счет поля повышенного давления с Юго-Запада. Так вот, этот снежный покров, который образовался, за выходные интенсивно растает.

Температура в ночные часы на следующей неделе ожидается от +2 до - 4, только в Карпатах и в горах будет 0 - 6 мороза.

В дневные часы на выходных будет от +3 до +9 тепла. В воскресенье, 17 ноября в Украине воздух прогреется до +11 тепла.

Кратковременное потепление и повышение температуры будет способствовать тому, что на Закарпатье и Прикарпатье будут образовываться туманы.

Как закончится ноябрь в Украине? Какой будет синоптическая ситуация в стране?

Изменение синоптической ситуации следует ожидать с 20 ноября. Тогда будет происходить ощутимая перестройка синоптических процессов над Европой в целом, будет преобладать поле пониженного давления и уже будут поступать атмосферные фронты.

20 ноября в западных и северных областях следует ожидать дождь с переходом в мокрый снег. На остальной территории без осадков.

21-23 ноября в большинстве областей Украины будет идти дождь и мокрый снег. Будет больше осадков.

Ждать ли резкого похолодания до минусовых температур днем?

Могут быть небольшие минусы и в дневные часы. С 16 по 20 ноября будет преимущественно температура плюсовая. Ночью - +1 - +7, днем вообще +6 - +12 может быть. С 20 ноября уже будет снижение температуры. От +3 тепла до -3 мороза. В день +3 - +8 тепла.

С 21 ноября уже будет больше облачности и температура будет падать. Будет от +3 до -3. В Западных областях вообще может быть от 1 до 6 градусов мороза.

Теплее будет на юге и востоке от +1 до +7 тепла.

Я правильно поняла, что из-за такой температуры снегопадов украинцам пока не следует ожидать?

Интенсивность мокрого снега с 20 по 23 ноября может быть. Если температура будет ниже 0, то будет образовываться снежный покров уже.

Можно ли сейчас охарактеризовать, как начнется зима в Украине?

Если говорить о метеорологической погоде, то в среднем зима для разных регионов по-разному начинается. Когда среднесуточная температура в течение нескольких суток ниже нуля и с последующей тенденцией понижения температуры или ее удержания. Такую ситуацию мы будем как раз наблюдать в некоторых регионах Украины в последней декаде ноября. С 23-25 ноября будет преобладать ночью стабильный мороз в большинстве областей, днем также может быть мороз.

Лишь только на юге и в центре Украины днем может быть плюсовая температура.

Кто такая Наталья Птуха Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.

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