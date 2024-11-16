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Доллар уходит в крутое пике: что будет с курсом уже на следующей неделе

Мария Николишин
16 ноября 2024, 13:17
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Какими будут основные характеристики валютного рынка на следующей неделе.
Доллар уходит в крутое пике: что будет с курсом уже на следующей неделе
Курс доллара / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Кратко:

  • В течение 18-24 ноября курс доллара будет стабильным
  • Разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3-0,5 грн
  • На наличном рынке доллар будет держаться отметки 41,2-41,8 грн

В течение 18-24 ноября на валютном рынке Украины НБУ сохранит тактику сдерживания курсов. Об этом заявил начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии РБК-Украина.

По его словам, на наличном рынке ожидается равновесие между спросом и предложением из-за разгара сезона предпраздничных скидок.

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"Обычно в конце года рост спроса на валюту является объективным, однако его уравновесит количество граждан, которые будут обменивать валюту на гривны для осуществления необходимых предпраздничных покупок", - сказал он.

Банкир ожидает, что основные характеристики валютного рынка на следующей неделе будут такими:

  • Коридоры допустимых валютных изменений составят 41,2-41,7 грн/доллар и 43,5-45 грн/евро (на межбанке) и 41,2-41,8 грн/доллар и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке).
  • В зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3-0,5 грн.
  • Средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

"Таким образом, на следующей неделе стоит ожидать относительно стабильные курсовые показатели: на фоне частых и разнонаправленных изменений, они не станут проблемными для общей курсовой картины", - подытожил банкир.

Доллар уходит в крутое пике: что будет с курсом уже на следующей неделе
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс доллара в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, официальный курс НБУ на понедельник 18 ноября вырастет после снижения два дня подряд - иностранная валюта прибавит 3 копейки в цене, а цена евро снизится.

Также известно, что курс доллара в течение следующих 12 месяцев вырастет еще примерно на 10%. Финансовые аналитики ожидают курс 44,08 грн/доллар.

Исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что курс доллара в конце 2024 года будет держаться на уровне 42,5 гривны за доллар.

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Что известно о долларе?

Доллар США или Американский доллар - официальная валюта Соединенных Штатов Америки и некоторых других стран. В обращении находятся монеты номиналом 1, 5, 10, 25, 50 центов и 1 доллар и банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Правом эмиссии обладает Федеральная резервная система, которая выполняет в США функции центрального банка. Доллар США является основной резервной и самой распространенной валютой в мире. На него приходится до двух третей мировых национальных валютных запасов, сообщает Википедия.

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