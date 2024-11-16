"Это будет страшное место": Ева Лонгория решила покинуть США

Голивудская актриса решилась на отчаянный шаг.

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Ева Лонгория покинула США/ коллаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/evalongoria

Вы узнаете:

Что думает Ева Лонгория о победе Трампа

Почему она решила покинуть США

Американская актриса, Габриэль Солис из сериала Отчаянные домохозяйки, Ева Лонгория приняла судьбоносное решение.

Актриса рассказала, что больше не живет в Америке постоянно, в интервью Marie Claire. Лонгория сказала, что обитает сейчас в основном между Испанией и Мексикой, и хотя она приняла решение до выборов в США, их результат укрепил ее решение и усилил ее "тревогу" за тех, кто все еще живет в Америке.

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"Я привилегирована", — сказала актриса, — "я могу сбежать и куда-то уехать. Большинству американцев не так повезло. Они застрянут в этой антиутопической стране, и моя тревога и печаль — за них".

Муж актрисы и режиссер Хосе Бастон и их сын Сантьяго, 6 лет, поехали вместе с ней.

"Мне кажется, что эта глава моей жизни уже позади", — сказала она, назвав налоги и бездомность одними из причин, по которым она не скучает по жизни и съемкам в Лос-Анджелесе.

Лонгория давно является ярым сторонником Демократической партии и провела часть лета, участвуя в предвыборной кампании вице-президента Камалы Харрис. Победа избранного президента Дональда Трампа — одна из причин, по которой она рада сейчас находиться вдали от Штатов, сказала она журналу.

"Если он сдержит свои обещания, это будет страшное место", — сказала Лонгория.

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Ранее Главред писал о том, что Ева Лонгория продемонстрировала свою невероятную фигуру. Актриса выглядела просто потрясающе, продемонстрировав свой подтянутый живот в черном укороченном топе и плавках от бикини.

Также Лонгорию засняли, когда она выходила из автомобиля возле гостиницы Beverly Hills. Актриса спешила на встречу с друзьями. В руках она несла рождественские подарки, так что ее, вероятно, ожидал приятный вечер в атмосфере праздника в кругу близких.

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