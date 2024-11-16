"Это будет страшное место": Ева Лонгория решила покинуть США

Вы узнаете:
- Что думает Ева Лонгория о победе Трампа
- Почему она решила покинуть США
Американская актриса, Габриэль Солис из сериала Отчаянные домохозяйки, Ева Лонгория приняла судьбоносное решение.
Актриса рассказала, что больше не живет в Америке постоянно, в интервью Marie Claire. Лонгория сказала, что обитает сейчас в основном между Испанией и Мексикой, и хотя она приняла решение до выборов в США, их результат укрепил ее решение и усилил ее "тревогу" за тех, кто все еще живет в Америке.
"Я привилегирована", — сказала актриса, — "я могу сбежать и куда-то уехать. Большинству американцев не так повезло. Они застрянут в этой антиутопической стране, и моя тревога и печаль — за них".
Муж актрисы и режиссер Хосе Бастон и их сын Сантьяго, 6 лет, поехали вместе с ней.
"Мне кажется, что эта глава моей жизни уже позади", — сказала она, назвав налоги и бездомность одними из причин, по которым она не скучает по жизни и съемкам в Лос-Анджелесе.
Лонгория давно является ярым сторонником Демократической партии и провела часть лета, участвуя в предвыборной кампании вице-президента Камалы Харрис. Победа избранного президента Дональда Трампа — одна из причин, по которой она рада сейчас находиться вдали от Штатов, сказала она журналу.
"Если он сдержит свои обещания, это будет страшное место", — сказала Лонгория.
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Ранее Главред писал о том, что Ева Лонгория продемонстрировала свою невероятную фигуру. Актриса выглядела просто потрясающе, продемонстрировав свой подтянутый живот в черном укороченном топе и плавках от бикини.
Также Лонгорию засняли, когда она выходила из автомобиля возле гостиницы Beverly Hills. Актриса спешила на встречу с друзьями. В руках она несла рождественские подарки, так что ее, вероятно, ожидал приятный вечер в атмосфере праздника в кругу близких.
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