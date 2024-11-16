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Зеленский раскрыл сроки окончания войны и назвал самый "горячий" участок фронта

Алексей Тесля
16 ноября 2024, 10:52
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Наполнение бригад, учения и комплектация оружием проходило медленно, говорит президент.
Зеленский, ВСУ
Владимир Зеленский назвал вероятные сроки окончания войны / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, ОП

Ключевое:

  • Возможные сроки окончания войны
  • Ситуация на востоке сложная

Ситуация на восточных направлениях фронта действительно сложная, есть медленное продвижение российских оккупантов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"На востоке ситуация действительно сложная. И есть медленное, но тем не менее, прессинг и продвижение русских. По разным причинам: наполнение наших бригад людьми, подготовленными учениями, наполнение и комплектация бригад оружием. Все эти процессы были достаточно медленные", — сказал Зеленский в интервью "Суспильному".

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Глава государства также заявил о необходимости сделать все, чтобы война в 2025 году закончилась дипломатическим путем.

"Для того чтобы остановить продвижение ВС РФ, сейчас подойдут новые резервы, укомплектованные техникой которые мы так долго ждем", — подчеркнул он.

Ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп готовит резонансный план завершения войны. Украинцы могут по-разному отнестись к плану Трампа по завершению войны.

Напомним, ранее сообщалось о неожиданном сценарии завершения войны. Дональд Трамп может подтолкнуть Украину к уступкам, или дать все необходимое, не исключают эксперты.

Как сообщал Главред, ранее Трамп намекнул, что собирается делать с войной в Украине. Республиканец напомнил, что за четыре года его прошлой каденции на посту президента войны не было.

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Что такое Суспильне

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное Вещание (Суспильне) — общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также диджитал-платформы, в том числе интернет-СМИ. НСТУ является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству, пишет Википедия.

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