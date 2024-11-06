Трамп может дать Украине все необходимое: неожиданный сценарий завершения войны

Дональд Трамп может подтолкнуть Украину к уступкам, или дать все необходимое, не исключают эксперты.

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Эксперты спрогнозировали действия Дональда Трампа / Коллаж: Главред, фото: flickr

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В чем опасность победы Трампа на выборах

Украина может получить выгоду от избрания нового президента США

В Брюсселе распространена теория, согласно которой победа Дональда Трампа на выборах в США будет своеобразным шоком для ЕС, который поможет сплотить действия по Украине в частности и взять на себя гораздо большее бремя войны, заявил основатель Brussels Freedom Hub Роланд Фроденштайн.

"Никто не знает, действительно ли Трамп бы бросил Украину, так сказать, под автобус. Многие говорят, что он бы воспринял это как признак слабости Запада и США и поэтому не сделал бы этого", — говорит эксперт в сюжете "Радио Свобода", передает ТСН.

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Вместе с тем некоторые аналитики считают: Трамп может подорвать военную помощь Киеву от крупнейшего донора - США и подтолкнуть к территориальным уступкам.

"Он считает, американцы устали от войны в Украине и поддержки Киева. Похоже, он хочет, чтобы война закончилась любой ценой. Не исключено, что Трамп попытается заключить какое-либо соглашение с Путиным в Москве из-за головы украинцев", — считает Маркус Цинер эксперт Немецкого фонда Маршалла.

Сможет ли Трамп заблокировать помощь Украине

В свою очередь военный эксперт Сергей Грабский говорит, что Трамп вряд ли сможет полностью заблокировать передачу помощи Украине.

"Там (в США, - ред.) действует система рычагов и противовесов. И несмотря на определенную экстравагантность определенных деятелей американского политического истеблишмента, система пока срабатывает. Поэтому говорить, что нам пора посыпать голову пеплом и ползти на кладбище я бы не стал. Хотя надо понимать, что могут быть определенные задержки", — поясняет он.

Одной из причин, почему Трамп должен продолжать оказывать военную помощь Украине, по мнению эксперта, является то, что главным спонсором республиканской партии США является военно-промышленный комплекс страны.

В то же время собеседник скептически относится к заявлению Трампа о том, что после избрания на пост президента, он сможет "закончить войну в течение 24 часов".

"Все эти высказывания, что сейчас он согласует мир, скажет своему другу Вове, что давай, прекращай. Россиянам это не нужно. На сегодня россияне чувствуют себя достаточно уверенно на поле боя. Это ошибочное представление, безусловно. Впрочем, такое ощущение есть. Поэтому на сегодня говорить о каких-то масштабных изменениях в политике США, когда уже машина запущена, когда вложены большие средства - я бы не стал", — пояснил Грабский.

В чем польза для Украины от победы Трампа

Вместе с тем эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев подчеркивает, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может оказаться полезной для Украины, хотя и рискованной.

"Я во время всей кампании повторял раз за разом – нет в данном уравнении для нас "лучшего" и "худшего" варианта. Есть более рисковые и менее рисковые. Трамп, со всеми его нестабильностями и непредсказуемостями, как раз рискован – но не исключительно в негативном контексте. Он может действительно непредсказуемо дать нам все необходимое, если мы согласимся на переговоры. А может и остановить поставки, если вдруг забудет, где мы находимся", — говорит Краев.

Кто такой Александр Краев Александр Краев - директор программы "Северная Америка" аналитического центра "Украинская призма". Директор программы исследований Трансатлантического диалога и взаимоотношений с НАТО Группы стратегических исследований и исследований безопасности. Преподает международную политику в Институте международных отношений (ИМО КНУ) и Киево-Могилянской академии (НаУКМА). Исследовательские интересы: внешняя политика и внутриполитические процессы США;

международная политика в Северной Америке;

внутренняя и внешняя политика Великобритании;

проблематика ирландской границы и конфликта в Северной Ирландии;

международные конфликты, подходы к пост-конфликтному урегулированию.

Ранее Трамп намекнул, что собирается делать с войной в Украине. Республиканец напомнил, что за четыре года его прошлой каденции на посту президента войны не было.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поздравил Трампа с фактической победой на президентских выборах в США. По словам украинского лидера, Киев ожидает от нового главы Белого дома сильных решений и укрепления украино-американского стратегического партнерства.

Как сообщал Главред, во время выступления перед сторонниками во Флориде Трамп заявил о своей победе. По его словам, теперь он стал и 45-м и 47-м президентом Соединенных Штатов и пообещал, что его новое президентство станет золотым веком для всей Америки.

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