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В России умерла советская киноактриса Светлана Светличная.

Алена Кюпели
16 ноября 2024, 11:49
506
Светличная страдала от онкологического заболевания и была на паллиативной терапии.
Светлана Светличная умерла
Светлана Светличная умерла / Коллаж Главред, фото КП

Коротко:

  • В 84 года умерла Светлана Светличная
  • Она страдала от онкологии
  • Актриса почти все время лежала

В террористической России скончалась легендарная советская актриса и исполнительница многих кино ролей Светлана Светличная.

Как сообщает пропагандистский телеграмм-канал Mash, предварительная причина смерти Светличной — сердечно-сосудистая недостаточность на фоне онкологического заболевания: рака ротоглотки.

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Российские СМИ часто писали об ухудшении здоровья артистки. Так, в конце августа врачи признали её неизлечимо больной и присвоили паллиативный статус. Сама актриса отказывалась лечиться.

Также сообщается, что у 84-летней Светличной было новообразование в лобной доле мозга. Она практически потеряла память из-за болезни Альцгеймера — были проблемы с речью и мышлением.

Ранее журналисты также писали о том, что в последнее время Светличная жаловалась на постоянные боли в голове, ушах и горле. Она не могла передвигаться без посторонней помощи и большую часть времени лежала в кровати.

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Ранее Главред писал о том, что у российской известной актрисы и звезды "Бриллиантовой руки" Светланы Светличной обнаружили рак, но она была против хирургического вмешательства. Актриса боялась, что у нее может еще сильнее ухудшиться самочувствие после операции.

Напомним, ранее 83-летняя Светлана Светличная оказалась в реанимации. По информации пропагандистского ресурса, актриса была дома, когда почувствовала резкое ухудшение самочувствия. Светличная сразу вызвала скорую медицинскую помощь.

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Кто такая Светлана Светличная

Светлана Светличная - советская и российская актриса, звезда фильма "Бриллиантовая рука". Первой яркой ролью стала роковая соблазнительница Анна Сергеевна в "Бриллиантовой руке" Леонида Гайдая.

По данным Википедии, в этой роли Светличная с юмором воплотила абсолютно новый на тот момент типаж женщины — современной, стильной, сексуально раскрепощённой, кроме того, фильм содержал редкую для советского кино эротическую сцену.

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