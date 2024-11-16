Резко потеплеет до +12 градусов, но не надолго: когда Украину снова накроет похолодание

В Украине сильно потеплеет и не будет осадков, однако такая погода будет держаться надолго. Уже скоро погодные условия резко изменятся.

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Погода в Украине - резко потеплеет до +12 градусов, но не надолго/ unsplash.com

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине в воскресенье, 17 ноября

Где будет температура воздуха +12 градусов

Когда Украину снова накроет похолодание

Погода в Украине в воскресенье, 17 ноября, будет теплой практически во всех областях. Самые высокие температуры воздуха ожидаются на Прикарпатье, Киевщине, Одесской области и в Крыму - там днем может быть +7...+12 градусов.

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Прохладнее всего в этот день будет на Харьковщине - температура воздуха в этой области максимально будет подниматься до +4...+6 градусов. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

"Однако все же повсеместно ожидается достаточно комфортная погода. В Украине 17 ноября без осадков, +4...+12 градусов", - добавила она.

По словам синоптика, в Киеве в воскресенье также будет сухо и потеплеет до +9...+11 градусов.

В то же время Диденко предупредила, что на следующей неделе произойдет существенное изменение погодных условий в сторону похолодания.

Ранее синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в интервью Главреду рассказала, что на выходных, 16 и 17 ноября, будет от +3 до +9 тепла. В воскресенье, 17 ноября в Украине воздух прогреется до +11 тепла.

"Кратковременное потепление и повышение температуры будет способствовать тому, что на Закарпатье и Прикарпатье будут образовываться туманы", - добавила Птуха.

Погода в Украине 17 ноября/ Facebook Диденко

Кто такая Наталья Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что, по словам метеоролога Игоря Кибальчича, потепление накроет Украину - стало известно, в каких областях будет +11 градусов. На погоду в выходные будет влиять антициклон "Azzedine", поэтому будет преимущественно без осадков. Но в некоторых областях ожидаются дожди с мокрым снегом.

Однако после потепления в Украине ударит похолодание - налетят метели, будет много снега. В большинстве областей Украины скоро похолодает и будут сложные погодные условия - дождь, мокрый снег, который будет налипать, метели и сильный ветер.

Напомним, будет сильный мороз и снегопад - была названа дата резкого похолодания в Украине. Снегопады и мороз придут в Украину уже в скором времени, рассказала Главреду синоптик Наталья Птуха.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Кто такая Наталья Птуха Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.

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