Потепление накроет Украину: в каких областях будет +11 градусов

На погоду в выходные будет влиять антициклон "Azzedine", поэтому будет преимущественно без осадков. Но в некоторых областях ожидаются дожди с мокрым снегом.

https://glavred.info/synoptic/poteplenie-nakroet-ukrainu-v-kakih-oblastyah-budet-11-gradusov-10614518.html Ссылка скопирована

Погода в Украине - потепление накроет Украину/ unsplash.com

Вы узнаете:

Какая будет погода в Украине в выходные 16 и 17 ноября

В каких областях потеплеет до +11 градусов

Где будут дожди с мокрым снегом

Погода в Украине в выходные, 16 и 17 ноября, будет преимущественно сухой и умеренно теплой. В некоторых областях дневная температура воздуха даже будет подниматься до +11 градусов.

видео дня

Погоду в нашем государстве в выходные будет определять восточная периферия мощного европейского антициклона "Azzedine". Антициклон вызовет спокойную погоду, без осадков и опасных явлений. Таким прогнозом погоды поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

Тем не менее, по его словам, в субботу, 16 ноября, местами на юго-востоке пройдут небольшие дожди, временами с мокрым снегом.

"Атмосферное давление будет превышать климатическую норму, а температурный фон в целом будет соответствовать средним многолетним показателям", - добавил метеоролог.

Погода в Украине 16 ноября

В западных областях

В западных областях ожидается облачная погода, без осадков. Кое-где возможен туман, дальность видимости при котором может снижаться до 200-400 метров. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха составит ночью -3...+2 градуса, днем +3...+8, на Буковине местами до +10 градусов. В Карпатах ночью -2...-7 градусов, днем около 0.

В северных областях

В северных регионах также будет преобладать облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1 градус, днем +2...+7.

В центральных областях

В центральных областях прогнозируется облачная погода, без осадков. Ветер будет преобладать юго-западного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -3...+2 градуса, днем +3...+8.

На юге Украины

В южной части страны и в Крыму будет преобладать погода без существенных осадков, лишь ночью в Крыму и Приазовье местами пройдут небольшие дожди, в горах с мокрым снегом. Ветер ожидается северо-западного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -1...+4 градуса, днем +3...+8.

В восточных областях

В восточных областях ночью местами пройдет небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -3...+2 градуса, днем 0...+5.

Погода в Украине 16 ноября/ windy.com

Погода в Украине 17 ноября

В западных областях

В западных регионах ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с; в Карпатском регионе переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2 градуса, днем +4...+9, на Буковине до +11 градусов.

В северных областях

В северных областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +6...+11.

В центральных областях

В центральных областях прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер будет преобладать юго-западного направления, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит -1...+4 градуса, днем +6...+11.

На юге Украины

В южной части Украины и в Крыму ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах 0...+5 градусов, днем +6...+11.

В восточных областях

В восточных регионах ожидается облачная погода, без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью предполагается в диапазоне -3...+2 градуса, днем +3...+8.

Погода в Украине 17 ноября/ windy.com

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что в Украине ударит потепление - синоптик назвала точную дату. Температура воздуха скоро поднимется даже до +12 градусов.

Также ранее сообщалось, что всю Украину будет засыпать снегом - синоптик назвала дату внезапного потепления. Синоптики предупреждают о том, что во многих областях на дорогах будет гололедица.

Напомним, Украина под влиянием сильной магнитной бури. После этой магнитной бури расслабляться не стоит, ведь страну атакует сразу несколько новых бурь.

Вас также может заинтересовать:

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред