Налетят метели, будет много снега: в Украине ударит похолодание - стали известны даты

В большинстве областей Украины скоро похолодает и будут сложные погодные условия - дождь, мокрый снег, который будет налипать, метели и сильный ветер.

https://glavred.info/synoptic/naletyat-meteli-budet-mnogo-snega-v-ukraine-udarit-poholodanie-stali-izvestny-daty-10614548.html Ссылка скопирована

Погода в Украине станет холоднее - налетят метели, будет много снега/ УНИАН

Вы узнаете:

Когда в Украине будут похолодание, метели и штормовой ветер

Какой будет погода в выходные, 16-17 ноября

Погода в Украине скоро станет холоднее, в нашем государстве ожидаются сложные погодные условия. В следующие четверг, пятницу и субботу - 21, 22 и 23 ноября - в большинстве областей будут дожди и мокрый снег, даже возможны метели.

видео дня

Ветер будет очень сильным, иногда до штормового. Об опасной погоде предупредила синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что этот прогноз предварительный и еще будет уточняться, однако призвала принять его во внимание.

"В течение 21-23 ноября в большинстве областей Украины ожидаются сложные погодные условия: сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, налипание мокрого снега, даже метели, сильный, до штормового, ветер, существенное похолодание. Этот прогноз - предварительный, требует уточнения, но все же примите это во внимание. 21-23 ноября", - рассказала синоптик.

Погода в Украине 16-17 ноября

В ближайшие субботу и воскресенье в Украине ожидается потепление и сухая погода. На погоду будет влиять антициклон Azzedine, поэтому преимущественно осадки не ожидаются, а смена северо-западного ветра на юго-западный принесет более высокие градусы.

"В течение дня в субботу предполагается +4...+9 градусов, а в воскресенье +7...+12 градусов", - сообщила Диденко.

Погода в Украине 16 ноября/ Facebook Диденко

Погода в Украине 16 ноября/ meteoprog

Погода в Украине 17 ноября/ meteoprog

Погода в Киеве 16-17 ноября

В Киеве в течение выходных также осадков не ожидается. В субботу в столице будет +7 градусов, в воскресенье +9...+11 градусов.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Что известно о Наталье Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что потепление накроет Украину - стало известно, в каких областях будет +11 градусов. На погоду в выходные будет влиять антициклон Azzedine, поэтому будет преимущественно без осадков. Но в некоторых областях ожидаются дожди с мокрым снегом.

Также ранее Главред сообщал, что в Украине ударит потепление - синоптик назвала точную дату. Температура воздуха скоро поднимется даже до +12 градусов.

Напомним, Украина под влиянием сильной магнитной бури. После этой магнитной бури расслабляться не стоит, ведь страну атакует сразу несколько новых бурь.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред