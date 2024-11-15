Налетят метели, будет много снега: в Украине ударит похолодание - стали известны даты

Вы узнаете:
- Когда в Украине будут похолодание, метели и штормовой ветер
- Какой будет погода в выходные, 16-17 ноября
Погода в Украине скоро станет холоднее, в нашем государстве ожидаются сложные погодные условия. В следующие четверг, пятницу и субботу - 21, 22 и 23 ноября - в большинстве областей будут дожди и мокрый снег, даже возможны метели.
Ветер будет очень сильным, иногда до штормового. Об опасной погоде предупредила синоптик Наталья Диденко.
Она отметила, что этот прогноз предварительный и еще будет уточняться, однако призвала принять его во внимание.
"В течение 21-23 ноября в большинстве областей Украины ожидаются сложные погодные условия: сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, налипание мокрого снега, даже метели, сильный, до штормового, ветер, существенное похолодание. Этот прогноз - предварительный, требует уточнения, но все же примите это во внимание. 21-23 ноября", - рассказала синоптик.
Погода в Украине 16-17 ноября
В ближайшие субботу и воскресенье в Украине ожидается потепление и сухая погода. На погоду будет влиять антициклон Azzedine, поэтому преимущественно осадки не ожидаются, а смена северо-западного ветра на юго-западный принесет более высокие градусы.
"В течение дня в субботу предполагается +4...+9 градусов, а в воскресенье +7...+12 градусов", - сообщила Диденко.
Погода в Киеве 16-17 ноября
В Киеве в течение выходных также осадков не ожидается. В субботу в столице будет +7 градусов, в воскресенье +9...+11 градусов.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что потепление накроет Украину - стало известно, в каких областях будет +11 градусов. На погоду в выходные будет влиять антициклон Azzedine, поэтому будет преимущественно без осадков. Но в некоторых областях ожидаются дожди с мокрым снегом.
Также ранее Главред сообщал, что в Украине ударит потепление - синоптик назвала точную дату. Температура воздуха скоро поднимется даже до +12 градусов.
Напомним, Украина под влиянием сильной магнитной бури. После этой магнитной бури расслабляться не стоит, ведь страну атакует сразу несколько новых бурь.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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