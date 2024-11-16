Серьезные проблемы: РФ придется задуматься о способности продолжать войну

Россияне потеряли пять дивизий танков и других бронетранспортеров в течение года возле Покровска.

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Ситуация на фронте / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Украина имеет несколько проблемных участков на фронте

Ситуация возле Покровска является примером несостоятельности РФ

Россиянам придется задуматься о способности продолжать войну

Хотя ситуация на фронте выглядит плохой для Украины, но для России она тоже далеко не лучшая. Особенно если сравнить российские потери с их территориальными достижениями. Об этом пишет CNN.

Отмечается, что сейчас Украина имеет несколько проблемных участков на фронте. Один из них - район Купянска.

видео дня

"Этот город до войны был важным транспортным узлом, и сейчас над ним нависла угроза повторной оккупации россиянами. Если это произойдет, возникнет дополнительное давление на Харьков, второй по величине город Украины", - говорится в сообщении.

Другой проблемный отрезок фронта - район города Курахово, что примерно в 40 километрах к югу от Покровска.

Джордж Баррос, специалист по изучению России в американском Институте изучения войны отметил, что ситуация вокруг Покровска является лишь одним из примеров неспособности России достичь собственных, публично заявленных целей, несмотря на кажущуюся легкость российских продвижений.

"Они пытались захватить Покровск этой осенью, но они отказались от этой оперативной цели и фактически начали наступать в другом направлении", - сказал он добавив, что это следствие не только недостаточности российских ресурсов, но и результат усилий Украины в обороне.

Покровск / Инфографика: Главред

По подсчетам ISW, только визуально засвидетельствованных потерь российской техники за последний год в районе Покровска хватило бы на пять механизированных дивизий. Речь идет о сотнях танков и бронетранспортеров.

"Потерять пять дивизий танков и других бронетранспортеров в течение года, чтобы продвинуться всего на 40 километров... Вы можете пойти и сравнить это со всеми другими крупными механизированными наступлениями 21-го века и даже с большими битвами Второй мировой войны.... Это на самом деле ужасный результат", - подчеркнул Баррос.

Аналитик убежден, что при таком темпе потерь и, если Запад продолжит поддерживать Украину, уже через год-полтора россиянам придется задуматься о своей способности продолжать войну.

"Между экономикой, нехваткой мужчин в России и потерей кучи техники, необходимой россиянам для их нынешнего стиля войны, это стратегические ресурсы, которые создадут серьезные проблемы для Кремля, если текущий темп сохранится в течение следующего года", - подытожил он.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, Владимир Зеленский сообщил, что ситуация на восточных направлениях фронта действительно сложная, есть медленное продвижение российских оккупантов.

В районе Часового Яра враг продолжает предпринимать попытки пересечь канал Северский Донец - Донбасс, который является важной линией обороны ВСУ. Российские захватчики пытаются действовать в темноте и используют спецсредства, чтобы обойти украинские позиции и зайти в тыл.

Также сообщалось, что следующие несколько месяцев войны в Украине будут критическими. До декабря линия фронта может сдвинуться на 30-35 километров.

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