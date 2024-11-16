В социальной сети покойной Заворотнюк появились новые фото

В профиле Анастасии Заворотнюк иногда появляются посты и фотографии актрисы.

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На странице Заворотнюк появился новый пост / Коллаж Главред, фото Instagram/a_zavorotnyuk

Коротко:

На странице актрисы в соцсети появились фото

Это были ее любимые кадры

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая скончалась в ночь на 30 мая 2024 года, все еще является популярным именем у российских террористических СМИ.

Более того, от ее имени до сих пор ведется ее Instagram-страница, на которой иногда появляются посты, касающиеся актрисы. Так, теперь на странице Заворотнюк появился пост с ее фотографиями, сделанными в 2005 году.

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"Это одна из самых любимых фотосъемок нашей Насти. Монако, 2005 год, обложка журнала ELLE. Фотографа Настя считала одним из лучших мастеров своего дела и всегда вспоминала эту их совместную работу. Кадр, где Настя в желтом платье, стал обложкой ее автобиографической книги "Начало", - сказано в посте.

Анастасия Заворотнюк умерла - что известно:

Напомним, ранее Главред сообщил, что 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.

ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.

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Кто такая Анастасия Заворотнюк? Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

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