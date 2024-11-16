'РФ готовится к освобождению Крыма': в ВСУ раскрыли подготовку оккупантов к обороне

Главное из интервью Плетенчука:
- В России боятся проведения операции ВСУ по освобождению Крыма
- Оккупанты строят линии обороны в Крыму
Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук пояснил, что приготовления россиян в Крыму, в частности строительство фортификаций и окопов, подтверждает серьезное отношение России к военному освобождению полуострова.
"Сейчас есть информация о том, что россияне активно окапываются и готовят линии фортификаций. Здесь следует отметить, что такие действия также связаны с окончанием финансового года и им как можно быстрее нужно "освоить" средства. Поэтому сейчас они на скорую руку пытаются выполнять инженерные работы именно во временно оккупированном Крыму. Все мы понимаем, что таким образом кое-кто себе заработает очередной хороший капитал", - пояснил Плетенчук в эфире телеканала "Еспрессо".видео дня
Представитель ВМС ВСУ отметил, что в России очень серьезно относятся к вероятности проведения Украиной десантной операции по освобождению Крыма.
"Россия готовится к различным сценариям развития событий в Крыму. Вероятно, они серьезно рассматривают вариант того, что Украина будет освобождать временно оккупированный Крым. Поэтому и пытаются сейчас подготовиться. В частности, роют окопы, строят фортификационные сооружения и линии обороны в Крыму. Объяснить их приготовления как-то иначе нельзя. К тому же окопываются россияне на десантно опасных участках. То есть, они своими действиями серьезно воспринимают возможность попыток со стороны Украины освободить Крым военным путем", - добавил он.
Взрывы в Крыму - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что Украина готовит "взрывную операцию" в Крыму. Россия регулярно наносит ракетные удары по портовой инфраструктуре Одессы, в ответ Украина готовит уничтожение военных целей во временно оккупированном Крыму. Для начала будут поражать российские ПВО.
Дроны атаковали НПЗ в России и "проверили" ПВО Крыма. Ночью был атакован Новошахтинский НПЗ по меньшей мере 4-мя БПЛА. Беспилотными катерами и БПЛА было "прощупано" оборону Крыма. Россияне утверждают о сбитии 10 дронов и обезвреживании 4 БЭК в акватории Черного моря.
Партизаны нанесли серьезный удар по логистике врага возле Крыма. У временно оккупированной Новоалексеевки, что рядом с административной границей Крыма, украинские партизаны провели успешную диверсию. Осложнение логистики для противника будет ощутимо на юге Украины.
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