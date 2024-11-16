Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"РФ готовится к освобождению Крыма": в ВСУ раскрыли подготовку оккупантов к обороне

Юлия Закрепа
16 ноября 2024, 13:34обновлено 16 ноября, 14:21
192
Оккупанты очень серьезно относятся к вероятности проведения ВСУ десантной операции по освобождению Крыма.
'РФ готовится к освобождению Крыма': в ВСУ раскрыли подготовку оккупантов к обороне
Россияне готовятся к обороне Крыма / коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstate

Главное из интервью Плетенчука:

  • В России боятся проведения операции ВСУ по освобождению Крыма
  • Оккупанты строят линии обороны в Крыму

Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук пояснил, что приготовления россиян в Крыму, в частности строительство фортификаций и окопов, подтверждает серьезное отношение России к военному освобождению полуострова.

"Сейчас есть информация о том, что россияне активно окапываются и готовят линии фортификаций. Здесь следует отметить, что такие действия также связаны с окончанием финансового года и им как можно быстрее нужно "освоить" средства. Поэтому сейчас они на скорую руку пытаются выполнять инженерные работы именно во временно оккупированном Крыму. Все мы понимаем, что таким образом кое-кто себе заработает очередной хороший капитал", - пояснил Плетенчук в эфире телеканала "Еспрессо".

видео дня

Представитель ВМС ВСУ отметил, что в России очень серьезно относятся к вероятности проведения Украиной десантной операции по освобождению Крыма.

"Россия готовится к различным сценариям развития событий в Крыму. Вероятно, они серьезно рассматривают вариант того, что Украина будет освобождать временно оккупированный Крым. Поэтому и пытаются сейчас подготовиться. В частности, роют окопы, строят фортификационные сооружения и линии обороны в Крыму. Объяснить их приготовления как-то иначе нельзя. К тому же окопываются россияне на десантно опасных участках. То есть, они своими действиями серьезно воспринимают возможность попыток со стороны Украины освободить Крым военным путем", - добавил он.

Аэродромы Крым инфографика
Что известно о важных объектах РФ в Крыму / Инфографика: Главред

Взрывы в Крыму - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Украина готовит "взрывную операцию" в Крыму. Россия регулярно наносит ракетные удары по портовой инфраструктуре Одессы, в ответ Украина готовит уничтожение военных целей во временно оккупированном Крыму. Для начала будут поражать российские ПВО.

Дроны атаковали НПЗ в России и "проверили" ПВО Крыма. Ночью был атакован Новошахтинский НПЗ по меньшей мере 4-мя БПЛА. Беспилотными катерами и БПЛА было "прощупано" оборону Крыма. Россияне утверждают о сбитии 10 дронов и обезвреживании 4 БЭК в акватории Черного моря.

Партизаны нанесли серьезный удар по логистике врага возле Крыма. У временно оккупированной Новоалексеевки, что рядом с административной границей Крыма, украинские партизаны провели успешную диверсию. Осложнение логистики для противника будет ощутимо на юге Украины.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ новости Украины новости Крыма
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Наступление РФ на Курщине: Путин может рассматривать вариант переговоров - WP

Наступление РФ на Курщине: Путин может рассматривать вариант переговоров - WP

14:09Мир
Зеленский назвал число солдат КНДР, которых бросили на войну с Украиной

Зеленский назвал число солдат КНДР, которых бросили на войну с Украиной

13:49Украина
"РФ готовится к освобождению Крыма": в ВСУ раскрыли подготовку оккупантов к обороне

"РФ готовится к освобождению Крыма": в ВСУ раскрыли подготовку оккупантов к обороне

13:34Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Работает безотказно: для чего опытные хозяйки держат на кухне банку с уксусом

Работает безотказно: для чего опытные хозяйки держат на кухне банку с уксусом

Куриные яйца будут "резко" дорожать: каких цен ждать украинцам в декабре

Куриные яйца будут "резко" дорожать: каких цен ждать украинцам в декабре

Украину ожидает резкое изменение погоды: синоптик Птуха предупредила о снегопадах и морозе

Украину ожидает резкое изменение погоды: синоптик Птуха предупредила о снегопадах и морозе

Вы сами снимете защиту с себя и всей семьи: какие вещи никогда нельзя выбрасывать

Вы сами снимете защиту с себя и всей семьи: какие вещи никогда нельзя выбрасывать

Начнется "черная полоса": что нельзя делать 16 ноября - приметы

Начнется "черная полоса": что нельзя делать 16 ноября - приметы

Последние новости

14:50

Зацветет точно на Рождество: что нужно для цветения декабриста

14:45

Окончание войны близко: названы самые опасные города в Украине до 2025 года - прогноз

14:09

Наступление РФ на Курщине: Путин может рассматривать вариант переговоров - WP

13:55

В социальной сети покойной Заворотнюк появились новые фото

13:49

Зеленский назвал число солдат КНДР, которых бросили на войну с Украиной

Украину ожидает резкое изменение погоды: синоптик Птуха предупредила о снегопадах и морозеУкраину ожидает резкое изменение погоды: синоптик Птуха предупредила о снегопадах и морозе
13:34

"РФ готовится к освобождению Крыма": в ВСУ раскрыли подготовку оккупантов к обороне

13:17

Доллар уходит в крутое пике: что будет с курсом уже на следующей неделе

12:49

"Самоволки" в армии: Зеленский сделал заявление насчет дисциплины в ВСУ

12:46

Украина разработала четыре вида мощных ракет: Зеленский раскрыл важные детали

Реклама
12:38

Гороскоп Таро на декабрь 2024: Весам - риск, Скорпионам - прибыль, Стрельцам - удачаВидео

12:29

Резко потеплеет до +12 градусов, но не надолго: когда Украину снова накроет похолодание

12:26

РФ демонстрирует готовность к переносу боевых действий за реку Днепр - Снегирев

11:49

В России умерла советская киноактриса Светлана Светличная

11:48

Украина не получила и половины помощи от США: громкое заявление Зеленского

11:43

Сколько людей нужно мобилизовать: Зеленский дал ответ

11:36

"Будут комбинированные удары": РФ хочет устроить блэкауты в Украине - Зеленский

10:52

Зеленский раскрыл сроки окончания войны и назвал самый "горячий" участок фронта

10:40

Таро-прогноз на полнолуние в ноябре 2024: Тельцам - перемены, Скорпионам - вещий сонВидео

10:29

Зеленский назвал условие для переговоров с РФ: "Это проигрышный статус для Украины"

10:25

Сильный мороз и снегопад: названа дата резкого похолодания в Украине

Реклама
10:13

РФ запустила по Украине 83 дрона, сбить удалось не все: в ПС рассказали детали

09:53

В семье Джима Кэрри случилось горе

09:49

Риск "ужасного нормандского формата": Джонсон разнес звонок Шольца Путину

09:40

Карта Deep State онлайн за 16 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

09:36

Ночная атака дронов: в Запорожской области поврежден объект критической инфраструктуры

09:25

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 ноября (обновляется)

09:01

Гороскоп Таро на декабрь 2024: Ракам - конфликт, Львам - деньги, Девам - радостьВидео

08:49

ВСУ продвинулись в Курской области и на Донбассе: в ISW назвали направления

08:48

Российские захватчики оккупировали Максимовку в Донецкой области - DeepState

08:10

О культе личности Трампамнение

07:45

Обломки дрона попали в многоэтажку в Киеве: подробности

07:30

Где три ошибки на картинке: загадку нужно разгадать за 11 секунд

06:30

Как выглядеть стильно и элегантно: 6 трендов обуви на зиму 2024/2025Видео

06:10

Одесса и очередная плохая новость для всехмнение

05:53

Гороскоп на завтра 17 ноября: Стрельцам - трудный день, Девы сорвут куш

05:04

Как украсить елку в 2025 году: лучшие идеи подготовки к празднику

05:00

Какой сегодня праздник 16 ноября 2024: почему нельзя ссориться и работать

04:30

"Помаранчевий" или "оранжевий" - как правильно: не всем знают, как на самом деле стоит говоритьВидео

04:00

Страна под атакой жесткой бури: влупил почти 7-балльный шторм

03:34

Угроза наступления 200-тысячной группировки: прогноз штурма РФ Запорожья

Реклама
03:00

Уверенный или творческий: что о человеке может рассказать порода его собаки

02:30

Как выглядеть стильно зимой: Андре Тан назвал самые трендовые аксессуары

00:34

Трамп хочет конца войны, но не прекратит поставки оружия Украине - Politico

00:05

"Путин хочет разрушения": Зеленский сказал, когда обсудит с Трампом окончание войны

15 ноября, пятница
23:39

"У меня большое сердце": женщина спасла более чем 350 000 детей

22:53

Ударил и убежал: Сухопутные войска назвали причину стрельбы на Киевщине

22:17

"Нет российскому режиму": в Грузии начались массовые простестыВидео

21:42

Вы сами снимете защиту с себя и всей семьи: какие вещи никогда нельзя выбрасыватьВидео

21:41

Принцесса умерла: в Японии скончалась 101-летняя Юрико

21:22

Громко и с удовольствием: Алсу рассказала, как отметила развод с Абрамовым

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять