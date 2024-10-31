Шикарный завтрак: что ест Виктория Бэкхем, чтобы быть в форме

Бывшая певица популярной группы очень строга к себе и выбору своего рациона.

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Дэвид Бекхэм любит делится эмоциями от еды / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Виктория Бэкхем готовит шикарные завтраки

Ева Лонгория также любит их

Виктория Бэкхем никогда не отступает от своей диеты

Популярный футболист Дэвид Бекхэм может жаловаться на то, что его жена сидит на диете из рыбы и тушеных овощей, но подруга Виктории Бэкхем Ева Лонгория призналась, что селебрити готовит потрясающий завтрак.

Бывшая актриса "Отчаянных домохозяек", 49 летняя Ева Лонгория, дружит с 50-летней Бекхэм уже много лет, и говорит, что та редко отступает от своей строгой диеты.

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Однако по данным The Daily Mail, когда дело доходит до завтрака, у нее есть талант готовить "отличный" завтрак из яичных белков и авокадо.

"С ней на самом деле легко, потому что мы едим один и тот же завтрак. Мы обе любим яичные белки и авокадо. Когда мы вместе она готовит великолепные яичные белки и авокадо", - говорит Лонгория.

По словам Дэвида Бекхэма, он очень эмоционально относится к еде и вину, когда ест что-то вкусное. "Я хочу, чтобы все это попробовали", — сказал он.

"К сожалению, я женат на женщине, которая ела одно и то же последние 25 лет. С тех пор, как я ее встретил, она ест только паровую рыбу и овощи, она очень редко изменяет себе", - сообщил он.

Кто такая Виктория Бекхэм? Виктория Кэролайн Бекхэм — британская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, модный дизайнер и предпринимательница. Супруга легендарного футболиста и коммерсанта Дэвида Бекхема, сообщает "Википедия".

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Ранее Главред писал о том, что Виктория Бекхэм раскрыла секрет вечной молодости кожи. Шикарная "перчинка" прибегает к весьма экстремальным мерам, чтобы сохранить свежесть и тонус лица.

Также жена Дэвида Бекхэма посветила прелестями в пиджаке на голое тело, за что снова нарвалась на жесткую критику от недоброжелателей. Ее новый образ вызвал массу пересудов.

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