Шикарный завтрак: что ест Виктория Бэкхем, чтобы быть в форме

Коротко:
- Виктория Бэкхем готовит шикарные завтраки
- Ева Лонгория также любит их
- Виктория Бэкхем никогда не отступает от своей диеты
Популярный футболист Дэвид Бекхэм может жаловаться на то, что его жена сидит на диете из рыбы и тушеных овощей, но подруга Виктории Бэкхем Ева Лонгория призналась, что селебрити готовит потрясающий завтрак.
Бывшая актриса "Отчаянных домохозяек", 49 летняя Ева Лонгория, дружит с 50-летней Бекхэм уже много лет, и говорит, что та редко отступает от своей строгой диеты.
Однако по данным The Daily Mail, когда дело доходит до завтрака, у нее есть талант готовить "отличный" завтрак из яичных белков и авокадо.
"С ней на самом деле легко, потому что мы едим один и тот же завтрак. Мы обе любим яичные белки и авокадо. Когда мы вместе она готовит великолепные яичные белки и авокадо", - говорит Лонгория.
По словам Дэвида Бекхэма, он очень эмоционально относится к еде и вину, когда ест что-то вкусное. "Я хочу, чтобы все это попробовали", — сказал он.
"К сожалению, я женат на женщине, которая ела одно и то же последние 25 лет. С тех пор, как я ее встретил, она ест только паровую рыбу и овощи, она очень редко изменяет себе", - сообщил он.
Кто такая Виктория Бекхэм?
Виктория Кэролайн Бекхэм — британская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, модный дизайнер и предпринимательница. Супруга легендарного футболиста и коммерсанта Дэвида Бекхема, сообщает "Википедия".
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Ранее Главред писал о том, что Виктория Бекхэм раскрыла секрет вечной молодости кожи. Шикарная "перчинка" прибегает к весьма экстремальным мерам, чтобы сохранить свежесть и тонус лица.
Также жена Дэвида Бекхэма посветила прелестями в пиджаке на голое тело, за что снова нарвалась на жесткую критику от недоброжелателей. Ее новый образ вызвал массу пересудов.
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