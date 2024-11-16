Украина разработала четыре вида мощных ракет: Зеленский раскрыл важные детали

Владимир Зеленский также заявил, что сейчас ВСУ являются технологически сильнейшими в Европе.

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Украина разработала четыре вида ракет / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОПУ

Ключевые тезисы Зеленского:

В Украине проводят испытания новых видов ракет

На изготовление новых дронов выделили 775 млрд гривен

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина разработала четыре вида ракет. Сейчас идут испытания отечественного оружия.

Глава государства заявил в интервью Украинскому радио, что сейчас украинская армия - одна из самых мощных в мире. Войска получили различные виды оружия от партнеров.

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По словам Зеленского, за почти три года изменения в частном и государственном секторах привели к тому, что ВСУ технологически самые сильные в Европе. Зеленский считает, что в производстве дронов и систем радиоэлектронной борьбы Украина еще не достигла больших результатов, но успехи есть.

"У нас появились четыре вида ракет, сейчас идут испытания. Далее - морские дроны, которые уничтожили большое количество Черноморского флота РФ", - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что в бюджете на 2025 год заложено 775 млрд гривен на производство украинских дронов. Также есть другие гарантированные финансы от партнеров.

Что известно об украинском дроне "Magura" / Инфографика: Главред

Украинское оружие - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в 2025 году Украина увеличит собственное производство. В частности Украина работает над заключением многолетних контрактов для производства, поставки и технического обслуживания вооружения.

В Украине появились дроны-перехватчики Шахедов. Первый управляемый беспилотник Sting способен летать со скоростью более 160 км в час. На квадрокоптере сверху установлен большой выступающий купол, где находится камера и боеголовка. Управлять им можно будет с помощью VR-очков.

Украинские дроны атаковали РФ за 1000 километров. Стало известно, что утром 6 ноября в Каспийске, что в Дегестане РФ, раздались мощные взрывы. Местные жители сообщили об атаке неизвестных беспилотников. Дрон, вероятно, типа А-22 "Летучая лиса" залетел в район порта.

Дроны Sea Baby - что о них известно Sea Baby (в переводе с английского - "Морской малыш") - это украинский многоцелевой беспилотный надводный аппарат. Дрон разработан во время полномасштабного российского вторжения в Украину. По версии Службы безопасности Украины, идея создания беспилотных ударных дронов принадлежит бригадному генералу СБУ с псевдонимом "Хантер", передает Википедия. Первые модели были созданы до июля 2022 года в коллаборации со специалистами ВМСУ и частной компанией. Позже в СБУ решили разрабатывать беспилотники самостоятельно, результатом чего стал Sea Baby, а эта частная компания позже создала беспилотный надводный аппарат "MAGURA" для ГУР. 6 марта 2024 года бригадный генерал военной контрразведки СБУ Иван Лукашевич представил первый из БНА под названием "Авдеевка", который стал мощнее прошлых образцов. В СБУ рассказали, что этот беспилотник многоразовый и имеет собственное вооружение, с помощью которого может поражать цели и помогать более дешевым беспилотникам. СБУ активно применяли дроны Sea Baby против российских оккупантов в Черном море. 17 июля 2023 года два дрона Sea Baby атаковали Крымский мост. 14 сентября 2023 года, вероятно, был поражен малый ракетный корабль "Самум". Позже появилось видео буксировки корабля с заметным креном. В октябре 2023 года повреждения от атаки Sea Baby получили патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин", буксир "Профессор Николай Муру", а в декабре - гидрографический катер "Владимир Козицкий".

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