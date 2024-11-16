Украина разработала четыре вида мощных ракет: Зеленский раскрыл важные детали

Ключевые тезисы Зеленского:
- В Украине проводят испытания новых видов ракет
- На изготовление новых дронов выделили 775 млрд гривен
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина разработала четыре вида ракет. Сейчас идут испытания отечественного оружия.
Глава государства заявил в интервью Украинскому радио, что сейчас украинская армия - одна из самых мощных в мире. Войска получили различные виды оружия от партнеров.
По словам Зеленского, за почти три года изменения в частном и государственном секторах привели к тому, что ВСУ технологически самые сильные в Европе. Зеленский считает, что в производстве дронов и систем радиоэлектронной борьбы Украина еще не достигла больших результатов, но успехи есть.
"У нас появились четыре вида ракет, сейчас идут испытания. Далее - морские дроны, которые уничтожили большое количество Черноморского флота РФ", - отметил глава государства.
Зеленский добавил, что в бюджете на 2025 год заложено 775 млрд гривен на производство украинских дронов. Также есть другие гарантированные финансы от партнеров.
Украинское оружие - что известно
Напомним, как ранее сообщал Главред, что министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в 2025 году Украина увеличит собственное производство. В частности Украина работает над заключением многолетних контрактов для производства, поставки и технического обслуживания вооружения.
В Украине появились дроны-перехватчики Шахедов. Первый управляемый беспилотник Sting способен летать со скоростью более 160 км в час. На квадрокоптере сверху установлен большой выступающий купол, где находится камера и боеголовка. Управлять им можно будет с помощью VR-очков.
Украинские дроны атаковали РФ за 1000 километров. Стало известно, что утром 6 ноября в Каспийске, что в Дегестане РФ, раздались мощные взрывы. Местные жители сообщили об атаке неизвестных беспилотников. Дрон, вероятно, типа А-22 "Летучая лиса" залетел в район порта.
Дроны Sea Baby - что о них известно
Sea Baby (в переводе с английского - "Морской малыш") - это украинский многоцелевой беспилотный надводный аппарат.
Дрон разработан во время полномасштабного российского вторжения в Украину. По версии Службы безопасности Украины, идея создания беспилотных ударных дронов принадлежит бригадному генералу СБУ с псевдонимом "Хантер", передает Википедия.
Первые модели были созданы до июля 2022 года в коллаборации со специалистами ВМСУ и частной компанией. Позже в СБУ решили разрабатывать беспилотники самостоятельно, результатом чего стал Sea Baby, а эта частная компания позже создала беспилотный надводный аппарат "MAGURA" для ГУР.
6 марта 2024 года бригадный генерал военной контрразведки СБУ Иван Лукашевич представил первый из БНА под названием "Авдеевка", который стал мощнее прошлых образцов. В СБУ рассказали, что этот беспилотник многоразовый и имеет собственное вооружение, с помощью которого может поражать цели и помогать более дешевым беспилотникам.
СБУ активно применяли дроны Sea Baby против российских оккупантов в Черном море.
17 июля 2023 года два дрона Sea Baby атаковали Крымский мост.
14 сентября 2023 года, вероятно, был поражен малый ракетный корабль "Самум". Позже появилось видео буксировки корабля с заметным креном.
В октябре 2023 года повреждения от атаки Sea Baby получили патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин", буксир "Профессор Николай Муру", а в декабре - гидрографический катер "Владимир Козицкий".
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