Сколько людей нужно мобилизовать: Зеленский дал ответ

Главное из заявления президента:
- Украина мобилизовала недостаточное количество людей
- Невозможно сказать сколько людей еще нужно мобилизовать
- Заявление о мобилизации еще 160 тысяч мужчин Зеленского удивило
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова секретаря СНБО Александра Литвиненко о необходимости мобилизации еще 160 тысяч человек. Свое заявление он сделал в интервью "Суспільному" по случаю 100-летия Украинского Радио.
Зеленский признался, что даже после принятия нового закона о мобилизации Украина мобилизовала недостаточное количество людей.
"Я не согласен с цифрами. Нельзя здесь говорить о точной цифре, потому что есть вопросы, задачи. Если видите, что не хватает людей на фронте, - это ответ, мобилизовали ли сотни тысяч людей или нет. Знаю ли я, сколько мобилизовали после этого закона (нового закона о мобилизации - ред.)? Да. Достаточно ли? Нет. Почему? Ну, потому что, все же, самое главное - люди. Поэтому хочется, чтобы с такими шагами все делали с умом. А потому, если не хватает (людей - ред.), то точно никакие полмиллиона никто не мобилизовал", - сказал президент.
Кроме того, заявление Литвиненко о планах мобилизовать еще более 160 тысяч мужчин Зеленского "удивило".
Он подчеркнул, что "говорить точную цифру - это неправильно".
Мобилизация в Украине - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, в Минобороны заявили, что в Украине будет новая волна мобилизации, которую планируют провести с ноября по февраль. Отмечается, что мобилизовать хотят 160 тысяч человек. В то же время некоторые источники на условиях анонимности заявляют о возможности призвать лишь до 100 тысяч человек.
Также известно, что в Украине в течение последнего месяца работниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки была прекращена принудительная мобилизация мужчин старше 50 лет.
Кроме того, призывную мобилизацию в Украине могут на практике отменить. Для этого нужно чтобы Силы обороны Украины укомплектовывались на добровольной основе по контракту.
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Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.
В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.
24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 25 до 60 лет.
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