Сколько людей нужно мобилизовать: Зеленский дал ответ

Даже после принятия нового закона о мобилизации Украина мобилизовала недостаточное количество людей.

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Мобилизация в Украине / коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск, ОПУ

Главное из заявления президента:

Украина мобилизовала недостаточное количество людей

Невозможно сказать сколько людей еще нужно мобилизовать

Заявление о мобилизации еще 160 тысяч мужчин Зеленского удивило

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова секретаря СНБО Александра Литвиненко о необходимости мобилизации еще 160 тысяч человек. Свое заявление он сделал в интервью "Суспільному" по случаю 100-летия Украинского Радио.

Зеленский признался, что даже после принятия нового закона о мобилизации Украина мобилизовала недостаточное количество людей.

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"Я не согласен с цифрами. Нельзя здесь говорить о точной цифре, потому что есть вопросы, задачи. Если видите, что не хватает людей на фронте, - это ответ, мобилизовали ли сотни тысяч людей или нет. Знаю ли я, сколько мобилизовали после этого закона (нового закона о мобилизации - ред.)? Да. Достаточно ли? Нет. Почему? Ну, потому что, все же, самое главное - люди. Поэтому хочется, чтобы с такими шагами все делали с умом. А потому, если не хватает (людей - ред.), то точно никакие полмиллиона никто не мобилизовал", - сказал президент.

Кроме того, заявление Литвиненко о планах мобилизовать еще более 160 тысяч мужчин Зеленского "удивило".

Он подчеркнул, что "говорить точную цифру - это неправильно".

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Минобороны заявили, что в Украине будет новая волна мобилизации, которую планируют провести с ноября по февраль. Отмечается, что мобилизовать хотят 160 тысяч человек. В то же время некоторые источники на условиях анонимности заявляют о возможности призвать лишь до 100 тысяч человек.

Также известно, что в Украине в течение последнего месяца работниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки была прекращена принудительная мобилизация мужчин старше 50 лет.

Кроме того, призывную мобилизацию в Украине могут на практике отменить. Для этого нужно чтобы Силы обороны Украины укомплектовывались на добровольной основе по контракту.

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Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 25 до 60 лет.

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