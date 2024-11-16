Путин радостно потирает руки: чем диктатору РФ был выгоден разговор с Шольцем

Владимир Путин может подать разговор с Шольцем как доказательство своей готовности к переговорам.

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Путин остался в выгодной позиции / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, pixabay

Коротко:

Шольц будет позиционировать себя "канцлер мира"

Путин подаст разговор как сигнал, что он готов к переговорам

Первый за почти два года телефонный разговор федерального канцлера Германии Олафа Шольца с Владимиром Путиным, разумеется, стал настоящей дипломатической сенсацией. В издании Zeit говорится, что эти переговоры были выгодны представителям обеих стран.

Согласно сообщениям из Москвы, Шольц уже давно просил телефонного звонка. Теперь, когда переговоры с Путиным завершены, немецкий канцлер может начать свою предвыборную кампанию, позиционируя себя как "канцлер мира".

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Издание отмечает, что Союз Сары Вагенкхнет (BSW) уже давно отрицает статус Социал-демократической партии Германии (СДПГ) как партии мира. Однако после разговора с Путиным, Шольц может ответить Вагенкхнет, что пока она просто "болтает", он же проводит переговоры с российским лидером. И это, так сказать, уже предвыборный мотив, ведь социал-демократы всегда тяготели к диалогу с Москвой даже в самых критических ситуациях.

С другой стороны, Путин может подать разговор с Шольцем как доказательство своей готовности к переговорам.

В издании подчеркивают, что таким образом, почти через три года войны Путин все еще не изолирован и в конце концов потребует прекращения огня на своих условиях.

Телефонный разговор Шольца и Путина - что известно

Напомним, 11 ноября, федеральный канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия намерена возобновить диалог с Россией, также он добавил, что в ближайшее время проведет переговоры с Владимиром Путиным.

Как писал Главред, в пятницу, 15 ноября, канцлер Германии Олаф Шольц все же провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Известно, что Шольц и Путин разговаривали в течение одного часа.

В сообщении правительства ФРГ подтвердили факт разговора и отметили, что Олаф Шольц осудил российскую агрессивную войну против Украины и призвал президента Путина прекратить ее и вывести войска. Кроме того, Шольц отметил непоколебимую решимость Германии поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии столько, сколько потребуется.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал телефонный разговор лидеров и отметил, что звонок канцлера Германии Олафа Шольца к российскому диктатору Владимиру Путину является "ящиком Пандоры". По мнению главы Украины, этот разговор может привести к другим звонкам, однако нового "Минска-3" не будет.

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Кто такой Олаф Шольц? Олаф Шольц - немецкий политик и государственный деятель, член Социал-демократической партии, Федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года, пишет Википедия. 19 мая 2022 года Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре - невозможно, несмотря на чрезвычайные условия, обусловленные вторжением РФ в Украину, но одновременно отметил, что блок должен найти быстрые и прагматичные решения помочь Украине. В то же время, 16 июня Шольц сообщил, что Германия поддерживает предоставление Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

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