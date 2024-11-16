Наступление РФ на Курщине: Путин может рассматривать вариант переговоров - WP

На прошлой неделе Россия начала новое контрнаступление.

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Наступление РФ на Курщине / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 199-й учебный центр ДШВ ВСУ

Ключевые тезисы:

РФ усилила наступление в Курской области

Москва не начнет никаких переговоров, пока не вернет Курщину

Украина рассматривает Курщину как потенциальный рычаг в переговорах

Страна-агрессор Россия усилила борьбу за контроль над частью Курской области накануне возможных переговоров с будущей администрацией Трампа. Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что после августовского контрнаступления Украина все еще удерживает плацдарм в Курской области, хотя и потеряла около половины первоначальных достижений.

видео дня

Издание подчеркивает, что на прошлой неделе Россия начала новое контрнаступление, задействовав значительные силы, включая около 10 000 северокорейских военных.

"Понятно, что Москва не начнет никаких переговоров, пока не выгонит из Курска всех украинских солдат", - заявил главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков, добавив, что Путин не хочет, чтобы Курск стал разменной монетой в переговорах.

По оценкам аналитика Black Bird Group Паси Паройнена, украинские войска сначала захватили от 386 до 579 квадратных миль территории. Однако последнее российское наступление, хоть и не очень успешное, привело к дальнейшему сокращению подконтрольных Украине территорий.

Эксперты считают, что Украина рассматривает Курск как потенциальный рычаг в будущих переговорах, однако эта операция значительно нагрузила украинские войска.

Издание также добавляет, что Путин серьезно рассматривает возможность переговоров, поскольку считает, что победа на его стороне.

"Его требования, вероятно, будут чрезвычайно высокими", - считает бывшая помощница генсека НАТО Камиль Гранд.

Ситуация в Курской области - последние новости

Как сообщал Главред, украинская армия недавно продвинулась на юго-восток от Коренево в Курской области, о чем свидетельствуют геолокационные кадры от 15 ноября.

Также известно, что российские войска недавно продвинулись в пределах украинского главного выступа в Курской области, в частности, в Глушковском районе.

Стоит заметить, что в Курской области РФ продолжаются жестокие бои. Российские морские пехотинцы и десантники совместно с северокорейскими военными атакуют позиции ВСУ в западной части Курщины, чтобы вытеснить украинских военных из региона до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

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