При Трампе война в Украине может усилиться: Кулеба назвал неожиданный сценарий

Трамп не может позволить, чтобы Украина стала его Афганистаном.

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Война в Украине / коллаж: Главред, фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, facebook.com/DonaldTrump

Главное из заявления Кулебы:

Война в Украине может усилиться после прихода Трампа к власти

Зеленский и Путин не согласятся на что-то подобное Минским соглашениям

Трамп не может позволить себе неудачу с обещанием закончить войну

После прихода Дональда Трампа к власти в США российско-украинская война может не остановиться, а даже усилиться. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в авторской статье для The Economist.

По его словам, очевидной целью Владимира Путина является покорение всей Украины, а не очередной временный компромисс, вроде "Минских договоренностей".

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"Аналитики, похоже, строят свои модели мира (в Украине, - ред.) на предположении, что господин Путин является человеком, который принимает рациональные решения. Они пропускают то, что он ведет войну своей жизни и что его амбиции выходят за пределы простой территории", - подчеркнул Кулеба.

По его мнению, даже если Трамп решит остановить военную помощь Украине, вынуждая Киев к уступкам России, это не означает, что Зеленский сразу пойдет на эти уступки.

Он подчеркнул, что Украина все еще будет иметь определенные запасы оружия, ранее полученные от США, также есть помощь из Европы.

"Если бы господин Зеленский согласился (маловероятный сценарий), часть украинского общества оказала бы сопротивление. Внутренние беспорядки угрожают внутренним распадом страны. Это дало бы господину Путину победу, которую он давно желал, рисуя Украину как государство-неудачника, но ответственность за это ляжет прямо на господина Трампа. Он не может позволить, чтобы Украина стала его Афганистаном", - отметил Кулеба.

Бывший министр убежден, что ни Зеленский, ни Путин не согласятся на что-то подобное Минским соглашениям.

"В свою очередь Трамп не может позволить себе неудачу с обещанием закончить войну, но также он не может бросить Украину под автобус, потому что тогда он будет выглядеть слабым и в конце концов будет вынужден возобновить помощь Украине даже в большем объеме, чем до сих пор. Те, кто жаждет деэскалации под руководством новоизбранного президента, могут быть ошеломлены, увидев полную противоположность в ближайшие месяцы", - отмечает он.

Кулеба также добавил, что сейчас и Зеленский, и Путин рассматривают Трампа как "свой шанс склонить весы в свою пользу".

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, Владимир Зеленский заявил, что избранный президент США Дональд Трамп услышал основные принципы, на которых базируется позиция Украины относительно мира. При администрации Трампа война завершится быстрее.

Он также сказал, что Путин не заинтересован в мирных переговорах, а стремится к уничтожению Украины. Обсуждение возможности завершения войны с Трампом состоится не ранее 20 января.

Кроме того, отмечалось, что Дональд Трамп желает скорейшего завершения полномасштабной войны страны-агрессора РФ против Украины, но не намерен лишать Украину военной помощи.

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Кто такой Дмитрий Кулеба? Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020. Самый молодой в истории глава внешнеполитического ведомства Украины, пишет Википедия.

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