Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

При Трампе война в Украине может усилиться: Кулеба назвал неожиданный сценарий

Мария Николишин
16 ноября 2024, 15:47обновлено 16 ноября, 16:26
243
Трамп не может позволить, чтобы Украина стала его Афганистаном.
При Трампе война в Украине может усилиться: Кулеба назвал неожиданный сценарий
Война в Украине / коллаж: Главред, фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, facebook.com/DonaldTrump

Главное из заявления Кулебы:

  • Война в Украине может усилиться после прихода Трампа к власти
  • Зеленский и Путин не согласятся на что-то подобное Минским соглашениям
  • Трамп не может позволить себе неудачу с обещанием закончить войну

После прихода Дональда Трампа к власти в США российско-украинская война может не остановиться, а даже усилиться. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в авторской статье для The Economist.

По его словам, очевидной целью Владимира Путина является покорение всей Украины, а не очередной временный компромисс, вроде "Минских договоренностей".

видео дня

"Аналитики, похоже, строят свои модели мира (в Украине, - ред.) на предположении, что господин Путин является человеком, который принимает рациональные решения. Они пропускают то, что он ведет войну своей жизни и что его амбиции выходят за пределы простой территории", - подчеркнул Кулеба.

По его мнению, даже если Трамп решит остановить военную помощь Украине, вынуждая Киев к уступкам России, это не означает, что Зеленский сразу пойдет на эти уступки.

Он подчеркнул, что Украина все еще будет иметь определенные запасы оружия, ранее полученные от США, также есть помощь из Европы.

"Если бы господин Зеленский согласился (маловероятный сценарий), часть украинского общества оказала бы сопротивление. Внутренние беспорядки угрожают внутренним распадом страны. Это дало бы господину Путину победу, которую он давно желал, рисуя Украину как государство-неудачника, но ответственность за это ляжет прямо на господина Трампа. Он не может позволить, чтобы Украина стала его Афганистаном", - отметил Кулеба.

Бывший министр убежден, что ни Зеленский, ни Путин не согласятся на что-то подобное Минским соглашениям.

"В свою очередь Трамп не может позволить себе неудачу с обещанием закончить войну, но также он не может бросить Украину под автобус, потому что тогда он будет выглядеть слабым и в конце концов будет вынужден возобновить помощь Украине даже в большем объеме, чем до сих пор. Те, кто жаждет деэскалации под руководством новоизбранного президента, могут быть ошеломлены, увидев полную противоположность в ближайшие месяцы", - отмечает он.

Кулеба также добавил, что сейчас и Зеленский, и Путин рассматривают Трампа как "свой шанс склонить весы в свою пользу".

При Трампе война в Украине может усилиться: Кулеба назвал неожиданный сценарий
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, Владимир Зеленский заявил, что избранный президент США Дональд Трамп услышал основные принципы, на которых базируется позиция Украины относительно мира. При администрации Трампа война завершится быстрее.

Он также сказал, что Путин не заинтересован в мирных переговорах, а стремится к уничтожению Украины. Обсуждение возможности завершения войны с Трампом состоится не ранее 20 января.

Кроме того, отмечалось, что Дональд Трамп желает скорейшего завершения полномасштабной войны страны-агрессора РФ против Украины, но не намерен лишать Украину военной помощи.

Читайте также:

Кто такой Дмитрий Кулеба?

Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020. Самый молодой в истории глава внешнеполитического ведомства Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп Дмитрий Кулеба война России и Украины
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В разведке узнали, что КНДР получит от РФ за участие в войне с Украиной – Сибига

В разведке узнали, что КНДР получит от РФ за участие в войне с Украиной – Сибига

16:09Украина
При Трампе война в Украине может усилиться: Кулеба назвал неожиданный сценарий

При Трампе война в Украине может усилиться: Кулеба назвал неожиданный сценарий

15:47Украина
Состоятся переговоры насчет войны в Украине: в Польше назвали дату встречи

Состоятся переговоры насчет войны в Украине: в Польше назвали дату встречи

15:30Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Куриные яйца будут "резко" дорожать: каких цен ждать украинцам в декабре

Куриные яйца будут "резко" дорожать: каких цен ждать украинцам в декабре

Украину ожидает резкое изменение погоды: синоптик Птуха предупредила о снегопадах и морозе

Украину ожидает резкое изменение погоды: синоптик Птуха предупредила о снегопадах и морозе

Вы сами снимете защиту с себя и всей семьи: какие вещи никогда нельзя выбрасывать

Вы сами снимете защиту с себя и всей семьи: какие вещи никогда нельзя выбрасывать

Гороскоп на завтра 17 ноября: Стрельцам - трудный день, Девы сорвут куш

Гороскоп на завтра 17 ноября: Стрельцам - трудный день, Девы сорвут куш

Карта Deep State онлайн за 16 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

16:43

Большинство не замечает: для чего нужна "скрытая" кнопка на сиденье унитаза

16:32

Поля усеяны техникой: саперы ВСУ нанесли колоссальные потери РФ в штурме на КурщинеВидео

16:23

Оккупанты готовят контрнаступление на Курщине: разведка Эстонии озвучила планы РФ

16:09

В разведке узнали, что КНДР получит от РФ за участие в войне с Украиной – Сибига

15:47

При Трампе война в Украине может усилиться: Кулеба назвал неожиданный сценарий

Украину ожидает резкое изменение погоды: синоптик Птуха предупредила о снегопадах и морозеУкраину ожидает резкое изменение погоды: синоптик Птуха предупредила о снегопадах и морозе
15:30

Состоятся переговоры насчет войны в Украине: в Польше назвали дату встречи

15:12

Салат Селедка под шубой отдыхает: новый рецепт бомбического салата на Новый год 2025Видео

15:03

Почему на Рождество готовят кутью: какой смысл этого древнего блюда и как его готовитьВидео

14:57

"Слабость, а не сила": в ФРГ разнесли Шольца за переговоры с Путиным

Реклама
14:57

Утверждение результатов выборов в Грузии: главу ЦИК облили краской - деталиВидео

14:50

Зацветет точно на Рождество: что нужно для цветения декабристаВидео

14:45

Окончание войны близко: названы самые опасные города в Украине до 2025 года - прогноз

14:40

Эстония готовит новый мощный пакет помощи для Украины: что в него войдет

14:09

Наступление РФ на Курщине: Путин может рассматривать вариант переговоров - WP

13:55

В социальной сети покойной Заворотнюк появились новые фото

13:49

Зеленский назвал число солдат КНДР, которых бросили на войну с Украиной

13:34

"РФ готовится к освобождению Крыма": в ВСУ раскрыли подготовку оккупантов к обороне

13:17

Доллар уходит в крутое пике: что будет с курсом уже на следующей неделе

12:49

"Самоволки" в армии: Зеленский сделал заявление насчет дисциплины в ВСУ

12:46

Украина разработала четыре вида мощных ракет: Зеленский раскрыл важные детали

Реклама
12:38

Гороскоп Таро на декабрь 2024: Весам - риск, Скорпионам - прибыль, Стрельцам - удачаВидео

12:29

Резко потеплеет до +12 градусов, но не надолго: когда Украину снова накроет похолодание

12:26

РФ демонстрирует готовность к переносу боевых действий за реку Днепр - Снегирев

11:49

В России умерла советская киноактриса Светлана Светличная

11:48

Украина не получила и половины помощи от США: громкое заявление Зеленского

11:43

Сколько людей нужно мобилизовать: Зеленский дал ответ

11:36

"Будут комбинированные удары": РФ хочет устроить блэкауты в Украине - Зеленский

10:52

Зеленский раскрыл сроки окончания войны и назвал самый "горячий" участок фронта

10:40

Таро-прогноз на полнолуние в ноябре 2024: Тельцам - перемены, Скорпионам - вещий сонВидео

10:29

Зеленский назвал условие для переговоров с РФ: "Это проигрышный статус для Украины"

10:25

Сильный мороз и снегопад: названа дата резкого похолодания в Украине

10:13

РФ запустила по Украине 83 дрона, сбить удалось не все: в ПС рассказали детали

09:53

В семье Джима Кэрри случилось горе

09:49

Риск "ужасного нормандского формата": Джонсон разнес звонок Шольца Путину

09:40

Карта Deep State онлайн за 16 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

09:36

Ночная атака дронов: в Запорожской области поврежден объект критической инфраструктуры

09:25

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 ноября (обновляется)

09:01

Гороскоп Таро на декабрь 2024: Ракам - конфликт, Львам - деньги, Девам - радостьВидео

08:49

ВСУ продвинулись в Курской области и на Донбассе: в ISW назвали направления

08:48

Российские захватчики оккупировали Максимовку в Донецкой области - DeepState

Реклама
08:10

О культе личности Трампамнение

07:45

Обломки дрона попали в многоэтажку в Киеве: подробности

07:30

Где три ошибки на картинке: загадку нужно разгадать за 11 секунд

06:30

Как выглядеть стильно и элегантно: 6 трендов обуви на зиму 2024/2025Видео

06:10

Одесса и очередная плохая новость для всехмнение

05:53

Гороскоп на завтра 17 ноября: Стрельцам - трудный день, Девы сорвут куш

05:04

Как украсить елку в 2025 году: лучшие идеи подготовки к празднику

05:00

Какой сегодня праздник 16 ноября 2024: почему нельзя ссориться и работать

04:30

"Помаранчевий" или "оранжевий" - как правильно: не всем знают, как на самом деле стоит говоритьВидео

04:00

Страна под атакой жесткой бури: влупил почти 7-балльный шторм

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Украинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметыГоловоломкиСпорт с Анитой ЛуценкоТесты по картинке
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять