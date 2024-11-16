"Будут комбинированные удары": РФ хочет устроить блэкауты в Украине - Зеленский

Оккупанты накапливают силы и продолжат осуществлять комбинированные удары по Украине. Но наше государство лучше готово к зиме, чем в предыдущие годы войны.

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РФ хочет устроить блэкауты в Украине/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

Кратко:

РФ будет продолжать осуществлять комбинированные удары по энергетике Украины

Российские оккупанты хотят устроить блэкауты в нашем государстве

Украина готова к зиме больше, чем во все предыдущие годы войны

Страна-агрессор Россия накапливает ракеты и продолжит осуществлять комбинированные удары по энергетике Украины, чтобы устроить в нашем государстве блэкауты.

Однако в этом году Украина готова к зиме лучше, чем в предыдущие годы войны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью "Украинскому радио".

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Он отметил, что по данным разведки, РФ будет продолжать осуществлять комбинированные удары, накапливать свои силы и производство, чтобы устроить блэкауты в нашей стране.

"А блэкауты - это, безусловно, недовольство людей, общества", - отметил президент.

Зеленский отметил, что в этом году Украина лучше готова к зиме, чем в предыдущие годы войны.

"Насколько мы готовы (к зиме - ред.) - наверное мы сильнее готовы, чем когда-либо во время войны. Нас сложно поразить, но предполагать, что все будет спокойно, пока война не закончилась, нельзя", - отметил президент.

По его словам, в частности произошла децентрализация энергетической сети и связи.

Также он рассказал, что Украина сегодня имеет договоренности по ракетам для различных систем ПВО, "но этого недостаточно".

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 15 ноября РФ атаковала Одесскую область двумя ракетами и 29 дронами. Противовоздушная оборона также работала в Николаевской, Кировоградской и Тернопольской областях.

После массированного удара по Одессе президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как остановить российский террор. Зеленский отреагировал на массированные обстрелы войсками РФ территории разных областей Украины и подчеркнул важность ударов по территории России.

Напомним, обломки дрона попали в многоэтажку в Киеве во время атаки дронами в ночь на 16 ноября. Во время атаки силы ПВО уничтожили вокруг Киева до десятка вражеских беспилотников.

Также в Запорожской области был поврежден объект критической инфраструктуры во время удара РФ в ночь на 16 ноября. Россияне под утро атаковали Запорожье и район "Шахедами". Поврежден важный объект, также взрывная волна повредила торговые помещения и дорожное покрытие.

Напомним, РФ запустила по Украине 83 дрона, сбить удалось не все - в ПС рассказали детали. Захватчики ударили большим количеством дронов, а также запустили ракету С-300 по одной из областей.

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