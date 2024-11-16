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Оккупанты готовят контрнаступление на Курщине: разведка Эстонии озвучила планы РФ

Марина Фурман
16 ноября 2024, 16:23
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Страна-агрессор РФ стягивает все больше войск на Курское направление.
Оккупанты готовят контрнаступление на Курщине: разведка Эстонии озвучила планы РФ
ВСУ отражают атаки армии РФ на Курском направлении / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада, 43 отдельная механизированная бригада

Кратко:

  • Операция ВСУ в Курской области продолжается
  • Российские оккупанты пытаются вытеснить украинских военных с Курщины
  • Армия РФ в ближайшие недели активизирует боевые действия

Россия активно накапливает войска, чтобы попытаться вытеснить украинских защитников из Курской области в ближайшие недели или месяцы. Об этом заявил глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии Ант Кивисельг, которого цитирует ERR.

По его словам, сейчас в Курской области продолжаются атаки, как со стороны украинских, так и российских войск, причем районы переходят "из рук в руки".

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"На следующей неделе, вероятно, произойдет активизация боевых действий в районах Курска и Купянска. В районе Курахово сохраняется уже имеющийся очень высокий боевой темп", - сказал он.

Эстонский разведчик добавил, что контингент российских войск в Курской области постоянно увеличивается. По данным украинских военных, на этом направлении находится примерно 50 тысяч военнослужащих, среди которых около 10 тысяч - это военные КНДР.

"Можно сказать, что такое большое количество войск и возможная концентрация в приграничных районах выражает желание РФ вытеснить украинские силы из Курской области в ближайшие недели или месяцы. Скорее всего, они попытаются это сделать до наступления холодов или самое позднее в январе 2025 года", - сообщил Кивисельг.

Купянск Инфографика
Купянск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред со ссылкой на Дмитрия Снегирева, активность российских оккупантов на Запорожском направлении имеет прежде всего информационные и политические цели. По его мнению, РФ пытается показать, что она готова масштабировать боевые действия не только в Донецкой и Курской областях, но и перенести театр боевых действий непосредственно за реку Днепр.

В отчете американского Института изучения войны говорилось, что украинская армия недавно продвинулась на юго-восток от Коренево в Курской области. Утверждается, что 14 и 15 ноября войска РФ продолжали атаковать главный "украинский плацдарм" в Курской области, в частности вблизи Дарьино.

Военный эксперт Владислав Селезнев рассказывал, что противник сформировал северные тиски вокруг украинского гарнизона в районе Курахово. По его словам, оккупанты начинают формировать так называемый плацдарм для дальнейших атак.

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Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров.

Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

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