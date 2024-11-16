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Могут ли оккупанты захватить Купянск: эксперт озвучил циничные планы врага

Марина Фурман
16 ноября 2024, 19:36
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Благодаря успешным действиям Силам обороны Украины, врагу не удается закрепиться на Купянском направлении.
ВГУ, карта
ВСУ контролируют ситуацию на Купянском направлении / Коллаж: Главред, фото 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, скриншот с deepstatemap

Основное:

  • Армия РФ не отказывается от захватнических целей
  • Враг регулярно штурмует позиции украинских военных
  • Ситуация на Купянском направлении - контролируемая

Российские оккупанты на Купянском направлении регулярно атакуют, однако ситуация контролируется Силами обороны Украины. Об этом рассказал военный эксперт Игорь Левченко в интервью OBOZ.UA.

Армия РФ пытается штурмовать позиции ВСУ и частично достигают успеха, но украинские силы быстро восстанавливают утраченные позиции.

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"Поэтому, с этой точки зрения, более угрожающая ситуация пока на других направлениях, чем на Купянске. Купянск, он находится же на берегу реки Оскол. То есть он от врага отделяется естественной преградой. Насколько возможна потеря его? Теоретически возможна. Когда? Тоже трудно сказать, я хочу повторить, что ситуация на Купянском направлении не самая плохая. Это уже вопрос к нашему командованию, как оно реагирует на ситуацию", - сообщил Левченко.

Военный эксперт добавляет, если российские войска возьмут под свой контроль Купянск, то город просто будет плацдармом.

В то же время в идеологическом и морально-психологическом плане Купянск - это освобожденный город, который уже был захвачен россиянами. В случае повторного захвата, российская пропаганда будет активно использовать любые достижения своих войск в этом регионе.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска прорвались в Купянск на Харьковщине, отметил начальник городской военной администрации Андрей Беседин. По его словам, оккупанты вошли в левобережную часть города, но не смогли закрепиться.

В издании Forbes информировали, что для 114-й бригады территориальной обороны ВСУ и соседних подразделений стало неожиданностью, когда российская техника появилась на севере Купянска. Украинский Центр оборонных стратегий утверждает, что россияне пробрались в город в украинской форме. Беспилотники уничтожили оккупантов.

Командир батальона Юрий Федоренко рассказывал, что на Купянском направлении ситуация остается крайне сложной - враг продвигается, используя квадроциклы и малые пехотные группы.

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Что известно о Купянске и почему город очень важен

Купянск - административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковщины. Также является крупным узлом автомобильных дорог.

27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия.

При этом оккупанты до сих пор продолжают давление на Купянском направлении.
Как пишет Forbes, к югу от города расположен поселок Купянск-Узловой, который является крупным железнодорожным узлом - там сходятся ветки железной дороги на пяти направлениях. Севернее - на российские Белгород и Валуйки. На юго-восток - на оккупированные Сватово - Рубежное - Попасную. Юго-западнее - на деоккупированный Святогорск. На северо-запад - на Харьков.

Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечает: врага привлекает этот город, поскольку железная дорога является основным транспортом российской военной логистики.

Капитан Илья Евлаш, начальник пресс-службы ОВСУ "Хортица", который отвечает за это направление, также говорит, что
Купянск-Узловой и сам Купянск важны для россиян прежде всего как логистический хаб. По его словам, на базе города оккупанты, во-первых, могут разместить склады, ресурсные базы, штабы, военнослужащих. Во-вторых, они могут создать там плацдарм для дальнейших наступлений.

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