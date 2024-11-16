Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Зеленский назвал число солдат КНДР, которых бросили на войну с Украиной

Алексей Тесля
16 ноября 2024, 13:49
682
На территории Курской области находятся более 11 тыс. северокорейских солдат, говорит президент.
войска РФ, войска КНДР
Президент оценил сотрудничество РФ с КНДР / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, US Army (иллюстративное фото)

Главное:

  • В Курской области находятся более 11 тыс. северокорейских солдат
  • Активным участником войны против Украины является Иран

Насколько дальше пойдет сотрудничество России и Северной Кореи, зависит от того, как будет реагировать мир, пока он реагирует недостаточно, считает президент Украины Владимир Зеленский.

"Как будет дальше, насколько глубоко это пойдет, я считаю, что это зависит действительно от того, как будет реагировать мир. Мир реагирует недостаточно, чтобы Путин не принял решение и не пригласил еще больше северокорейской армии на территорию войны против Украины", — сказал он в интервью "Суспильному".

видео дня

Президент напомнил, что на территории Курской области находятся более 11 тыс. северокорейских солдат, помимо этого КНДР передала России минимум 3,5 миллиона артиллерии 155-го калибра, а также ракеты.

Глава Украинского государства также считает, что активным участником войны против Украины является Иран, поскольку он предоставил России и построил на её территории заводы для производства "шахедов".

Кроме этого, по словам президента, он уверен, что иранцы на территории РФ учили россиян управлять дронами.

"Первые атаки иранских дронов против Украины, украинского населения, убийственные результаты. Были ли там (в РФ – ред.) иранцы? Я уверен, да, согласно разведке", — подчеркнул Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский назвал, сколько военных КНДР находится в Курской области. Курская операция помогла освободить украинских защитников из плена.

Как сообщалось ранее, войска КНДР могут не оправдать надежд РФ. Ранее Северная Корея не посылала крупных сухопутных войск за границу.

Напомним, как сообщал Главред, украинская разведка зафиксировала в Курской области РФ уже 11 тысяч военных КНДР. Их число на территории региона увеличивается.

Больше новостей:

Армия КНДР - что о ней известно

Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики.

В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия.

Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек.

Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами.

Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Операция в Курской области войска КНДР в Украине
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Наступление РФ на Курщине: Путин может рассматривать вариант переговоров - WP

Наступление РФ на Курщине: Путин может рассматривать вариант переговоров - WP

14:09Мир
Зеленский назвал число солдат КНДР, которых бросили на войну с Украиной

Зеленский назвал число солдат КНДР, которых бросили на войну с Украиной

13:49Украина
"РФ готовится к освобождению Крыма": в ВСУ раскрыли подготовку оккупантов к обороне

"РФ готовится к освобождению Крыма": в ВСУ раскрыли подготовку оккупантов к обороне

13:34Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Работает безотказно: для чего опытные хозяйки держат на кухне банку с уксусом

Работает безотказно: для чего опытные хозяйки держат на кухне банку с уксусом

Куриные яйца будут "резко" дорожать: каких цен ждать украинцам в декабре

Куриные яйца будут "резко" дорожать: каких цен ждать украинцам в декабре

Украину ожидает резкое изменение погоды: синоптик Птуха предупредила о снегопадах и морозе

Украину ожидает резкое изменение погоды: синоптик Птуха предупредила о снегопадах и морозе

Вы сами снимете защиту с себя и всей семьи: какие вещи никогда нельзя выбрасывать

Вы сами снимете защиту с себя и всей семьи: какие вещи никогда нельзя выбрасывать

Начнется "черная полоса": что нельзя делать 16 ноября - приметы

Начнется "черная полоса": что нельзя делать 16 ноября - приметы

Последние новости

14:50

Зацветет точно на Рождество: что нужно для цветения декабриста

14:45

Окончание войны близко: названы самые опасные города в Украине до 2025 года - прогноз

14:09

Наступление РФ на Курщине: Путин может рассматривать вариант переговоров - WP

13:55

В социальной сети покойной Заворотнюк появились новые фото

13:49

Зеленский назвал число солдат КНДР, которых бросили на войну с Украиной

Украину ожидает резкое изменение погоды: синоптик Птуха предупредила о снегопадах и морозеУкраину ожидает резкое изменение погоды: синоптик Птуха предупредила о снегопадах и морозе
13:34

"РФ готовится к освобождению Крыма": в ВСУ раскрыли подготовку оккупантов к обороне

13:17

Доллар уходит в крутое пике: что будет с курсом уже на следующей неделе

12:49

"Самоволки" в армии: Зеленский сделал заявление насчет дисциплины в ВСУ

12:46

Украина разработала четыре вида мощных ракет: Зеленский раскрыл важные детали

Реклама
12:38

Гороскоп Таро на декабрь 2024: Весам - риск, Скорпионам - прибыль, Стрельцам - удачаВидео

12:29

Резко потеплеет до +12 градусов, но не надолго: когда Украину снова накроет похолодание

12:26

РФ демонстрирует готовность к переносу боевых действий за реку Днепр - Снегирев

11:49

В России умерла советская киноактриса Светлана Светличная

11:48

Украина не получила и половины помощи от США: громкое заявление Зеленского

11:43

Сколько людей нужно мобилизовать: Зеленский дал ответ

11:36

"Будут комбинированные удары": РФ хочет устроить блэкауты в Украине - Зеленский

10:52

Зеленский раскрыл сроки окончания войны и назвал самый "горячий" участок фронта

10:40

Таро-прогноз на полнолуние в ноябре 2024: Тельцам - перемены, Скорпионам - вещий сонВидео

10:29

Зеленский назвал условие для переговоров с РФ: "Это проигрышный статус для Украины"

10:25

Сильный мороз и снегопад: названа дата резкого похолодания в Украине

Реклама
10:13

РФ запустила по Украине 83 дрона, сбить удалось не все: в ПС рассказали детали

09:53

В семье Джима Кэрри случилось горе

09:49

Риск "ужасного нормандского формата": Джонсон разнес звонок Шольца Путину

09:40

Карта Deep State онлайн за 16 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

09:36

Ночная атака дронов: в Запорожской области поврежден объект критической инфраструктуры

09:25

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 ноября (обновляется)

09:01

Гороскоп Таро на декабрь 2024: Ракам - конфликт, Львам - деньги, Девам - радостьВидео

08:49

ВСУ продвинулись в Курской области и на Донбассе: в ISW назвали направления

08:48

Российские захватчики оккупировали Максимовку в Донецкой области - DeepState

08:10

О культе личности Трампамнение

07:45

Обломки дрона попали в многоэтажку в Киеве: подробности

07:30

Где три ошибки на картинке: загадку нужно разгадать за 11 секунд

06:30

Как выглядеть стильно и элегантно: 6 трендов обуви на зиму 2024/2025Видео

06:10

Одесса и очередная плохая новость для всехмнение

05:53

Гороскоп на завтра 17 ноября: Стрельцам - трудный день, Девы сорвут куш

05:04

Как украсить елку в 2025 году: лучшие идеи подготовки к празднику

05:00

Какой сегодня праздник 16 ноября 2024: почему нельзя ссориться и работать

04:30

"Помаранчевий" или "оранжевий" - как правильно: не всем знают, как на самом деле стоит говоритьВидео

04:00

Страна под атакой жесткой бури: влупил почти 7-балльный шторм

03:34

Угроза наступления 200-тысячной группировки: прогноз штурма РФ Запорожья

Реклама
03:00

Уверенный или творческий: что о человеке может рассказать порода его собаки

02:30

Как выглядеть стильно зимой: Андре Тан назвал самые трендовые аксессуары

00:34

Трамп хочет конца войны, но не прекратит поставки оружия Украине - Politico

00:05

"Путин хочет разрушения": Зеленский сказал, когда обсудит с Трампом окончание войны

15 ноября, пятница
23:39

"У меня большое сердце": женщина спасла более чем 350 000 детей

22:53

Ударил и убежал: Сухопутные войска назвали причину стрельбы на Киевщине

22:17

"Нет российскому режиму": в Грузии начались массовые простестыВидео

21:42

Вы сами снимете защиту с себя и всей семьи: какие вещи никогда нельзя выбрасыватьВидео

21:41

Принцесса умерла: в Японии скончалась 101-летняя Юрико

21:22

Громко и с удовольствием: Алсу рассказала, как отметила развод с Абрамовым

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять