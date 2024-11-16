Зеленский назвал число солдат КНДР, которых бросили на войну с Украиной

На территории Курской области находятся более 11 тыс. северокорейских солдат, говорит президент.

https://glavred.info/ukraine/zelenskiy-nazval-chislo-soldat-kndr-kotoryh-brosili-na-voynu-s-ukrainoy-10614809.html Ссылка скопирована

Президент оценил сотрудничество РФ с КНДР / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, US Army (иллюстративное фото)

Главное:

В Курской области находятся более 11 тыс. северокорейских солдат

Активным участником войны против Украины является Иран

Насколько дальше пойдет сотрудничество России и Северной Кореи, зависит от того, как будет реагировать мир, пока он реагирует недостаточно, считает президент Украины Владимир Зеленский.

"Как будет дальше, насколько глубоко это пойдет, я считаю, что это зависит действительно от того, как будет реагировать мир. Мир реагирует недостаточно, чтобы Путин не принял решение и не пригласил еще больше северокорейской армии на территорию войны против Украины", — сказал он в интервью "Суспильному".

видео дня

Президент напомнил, что на территории Курской области находятся более 11 тыс. северокорейских солдат, помимо этого КНДР передала России минимум 3,5 миллиона артиллерии 155-го калибра, а также ракеты.

Глава Украинского государства также считает, что активным участником войны против Украины является Иран, поскольку он предоставил России и построил на её территории заводы для производства "шахедов".

Кроме этого, по словам президента, он уверен, что иранцы на территории РФ учили россиян управлять дронами.

"Первые атаки иранских дронов против Украины, украинского населения, убийственные результаты. Были ли там (в РФ – ред.) иранцы? Я уверен, да, согласно разведке", — подчеркнул Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский назвал, сколько военных КНДР находится в Курской области. Курская операция помогла освободить украинских защитников из плена.

Как сообщалось ранее, войска КНДР могут не оправдать надежд РФ. Ранее Северная Корея не посылала крупных сухопутных войск за границу.

Напомним, как сообщал Главред, украинская разведка зафиксировала в Курской области РФ уже 11 тысяч военных КНДР. Их число на территории региона увеличивается.

Больше новостей:

Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред