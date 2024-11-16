ВСУ мощно атаковали два важных аэродрома России: Братчук раскрыл детали

Почти 2 часа продолжалась атака украинских беспилотников на российский аэродром в Крымске.

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ВСУ атаковали аэродромы РФ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: видео

Главное из интервью Братчука:

"Боевые комары" атаковали аэродром в Ростовской области

ВСУ нанесли удар по нескольким аэродромам РФ

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сообщил, что Украина продолжает наносить удары по российским военным базам в Ростовской области и Краснодарском крае. Недавно прилетело по аэродрому "Крымск", который расположен недалеко от Керченского моста.

Также Братчук сообщил, что происходит доразведка и корректировка соответствующих планов для выполнения поставленной задачи. Почти 2 часа продолжалась атака украинских беспилотников на российский аэродром в Крымске. Определенная работа состоялась, пока рано говорить о каких-то конкретных результатах.

видео дня

"В "Крымске" действительно побывали "боевые комары". Это все-таки больше разведка боем, чтобы в дальнейшем наносить соответствующие удары", - сказал Братчук в эфире 24 канала.

Аэродром расположен па северной окраине города. Там дислоцируются авиационная группа 7-й бригады воздушно-космических войск России, а также находятся вертолеты Ка-27, истребители Су-27 и Су-30 и самолет Ан-2.

Что известно о дроне "Лютый" / Инфографика: Главред

В подчинении этой же бригады находится военный аэродром "Морозовск" на Ростовщине, где в ночь на 16 ноября была угроза ударов беспилотниками.

Черноморский флот готовится к обороне

Сейчас вопрос номер один для врага - обеспечение безопасности Черноморской флотилии, треть которой Украине удалось повредить или уничтожить. Прежде всего речь идет о ракетоносителях, которые враг пытается обезопасить от украинских ударов в Новороссийске.

Город является крупнейшим хабом в Черном море, через который перевозят нефть. Поэтому Украине с военно-экономической точки зрения выгодно наносить удары по объектам в этом районе. В то же время Новороссийск не очень удобен. Начинается сезон штормов, поэтому россияне строят морские фортификации.

Атака ВСУ по России - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в Белгородской области дрон поразил нефтебазу. В результате взрыва загорелся один из резервуаров. В атаке российский чиновник обвинил ВСУ. Губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков заявил, что в результате взрыва загорелся один из резервуаров.

Под Москвой ВСУ нанесли рекордный дроновой удар. Украина атаковала РФ в воскресенье, используя не менее 84 беспилотных летательных аппаратов, из них 34 были направлены на Москву. Аэропорты Домодедово, Шереметьево и Жуковский перенаправили не менее 36 рейсов.

Брянск охватили взрывы в результате атаки БпЛА. 10 ноября неизвестные беспилотные летательные аппараты атаковали российский город Брянск, вызвав пожар в воинской части. Под ударом оказался 1060-й Центр материально-технического обеспечения - военное соединение Вооруженных сил РФ.

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