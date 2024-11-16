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Массированные удары по Одессе: эксперт рассказал, как защитить город от "Шахедов"

Марина Фурман
16 ноября 2024, 17:35
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По словам военного обозревателя, Одессе нужен барьер из ЗРК, который могли бы предоставить западные партнеры.
Массированные удары по Одессе: эксперт рассказал, как защитить город от 'Шахедов'
РФ обстреливает Одессу ударными дронами / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • Одессу дроны-камикадзе атакуют с моря
  • Мобильным группам несколько труднее сбивать ударные дроны в Одессе, чем в Киеве
  • Одессу от дронов "спасет" барьер из ЗРК

Российские оккупанты регулярно обстреливают Одессу ударными беспилотниками типа "Shahed". Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал в своем Telegram, как защитить украинский город от вражеских ударов "Шахедами".

По словам эксперта, в основном ударные дроны сбивают мобильные огневые группы ПВО, однако в некоторых моментах использование этой методики в Одессе имеет несколько более низкую эффективность, чем, например, в столице Украины.

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"Эффективность мобильной группы перехвата заключается именно в ее мобильности, возможности в течение выполнения огневой задачи несколько раз поменять позицию и подавить его дешевыми средствами поражения, по сравнению с ЗУР. Но это когда есть свобода маневра, а когда ее нет и перед тобой безграничная морская гладь?", - пишет Коваленко.

Он отмечает, что в большинстве случаев Одессу дроны-камикадзе атакуют с моря и почти все объекты, на которые нацелены оккупанты, находятся в глубине города на 1-2 км. Поэтому в такой ситуации крайне сложно вовремя "срезать" дрон из пулемета, даже если это - крупнокалиберный американский пулемет Browning M2.

"Для Одессы, которая является ключевым портовым узлом страны, портовая инфраструктура которого постоянно находится под прицелом РОВ, важно, кроме альтернативных методов уничтожения дронов, вдоль береговой линии создать барьер из ЗРК малого и среднего радиуса действия в количестве не менее двух батарей. Это позволило бы сбивать дроны-камикадзе над морем, до вхождения в город", - акцентирует обозреватель.

Военный обозреватель добавляет, что создать в Одессе барьер из ЗРК малого и среднего радиуса действия под силу только при полном содействии западных партнеров.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Shahed / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, российские оккупанты в ночь на субботу, 16 ноября, атаковали Киев дронами. Воздушная тревога в столице длилась почти 3 часа. Во время атаки обломки дрона повредили многоэтажку в Оболонском районе столицы.

Впоследствии в Воздушных силах ВСУ сообщили, что страна-агрессор Россия в ночь на субботу, 16 ноября, запустила по Украине 83 дрона. Украинской противовоздушной обороне удалось сбить 53 вражеских беспилотника, еще 30 были локально потеряны.

Ранее Business Insider информировал, что РФ готовится атаковать иранскими ракетами Fath-360 и Ababil. Применение Россией таких ракет может высвободить российские ракеты "Искандер" с большей дальностью, чтобы наносить ими дополнительные удары по целям в глубине Украины.

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Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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Одесса дроны Александр Коваленко ракетный удар атака дронов Дрон Shahed-136
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