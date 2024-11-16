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"Слабость, а не сила": в ФРГ разнесли Шольца за переговоры с Путиным

Алексей Тесля
16 ноября 2024, 14:57
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Олаф Шольц помог Владимиру Путину добиться "пропагандистского успеха", считает Юрген Гардт.
Путин, Шольц
Олафа Шольца раскритиковали за переговоры с Владимиром Путиным / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ОП

Ключевое:

  • Шольца критикуют за переговоры с Путиным
  • Диктатор РФ добился политического успеха

Немецкая оппозиция выступила с критикой в адрес канцлера Олафа Шольца из-за его переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Депутат от главной оппозиционной силы ХДС/ХСС Юрген Гардт жестко раскритиковал Шольца, сообщает Tagesschau.

видео дня

По словам Гардта, Путин расценит этот шаг Шольца, "как проявление слабости, а не силы".

При этом он обвинил канцлера в том, что тот помог Путину добиться "пропагандистского успеха".

Немецкой оппозиционный политик считает, что Шольц "не представил нового конкретного предложения и даже не поставил, так сказать, ультиматум".

Однако Путин "понимает только сигналы силы", такие как угроза значительно увеличить военную помощь Украине, подчеркнул представитель ХДС/ХСС.

Гардт добавил, что Шольц "прежде всего стремится дать понять внутри Германии, что именно он выступает за переговоры и диалог".

Что известно о разговоре Шольца с Путиным

Ранее сообщалось, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом страны-агрессора РФ.

Позднее немецкий лидер проинформировал премьер-министра Польши Дональда Туска о своем телефонном разговоре в пятницу с Владимиром Путиным.

"Мне только что позвонил канцлер Шольц и рассказал мне о своем разговоре с В. Путиным. Мне было приятно узнать, что канцлер не только четко осудил российскую агрессию, но и повторил польскую позицию: ничего об Украине без Украины", — написал Туск в соцсети Х.

Как сообщал Главред, Шольц подчеркивал, что ни одна страна не имеет права начинать обсуждение мира и завершения войны без прямого участия Украины. Он подчеркнул важность принципа, которого придерживаются почти все европейские государства: "ничего об Украине без Украины".

Напомним, 13 ноября президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцом вопрос поставки систем ПВО во время телефонного разговора.

Больше новостей:

Кто такой Олаф Шольц?

Олаф Шольц - немецкий политик и государственный деятель, член Социал-демократической партии, Федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года, пишет Википедия.

19 мая 2022 года Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре - невозможно, несмотря на чрезвычайные условия, обусловленные вторжением РФ в Украину, но одновременно отметил, что блок должен найти быстрые и прагматичные решения помочь Украине. В то же время, 16 июня Шольц сообщил, что Германия поддерживает предоставление Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

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