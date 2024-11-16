Украинцам могут отключать свет на несколько суток: названа главная причина

Главное из заявления:
- В Украине есть три сценария отключений света
- Они зависят от температуры воздуха и атак РФ
- Ни один из них не предусматривает отсутствие отключений света
В Украине есть несколько сценариев возможных отключений электроэнергии зимой. Все зависит от двух факторов: насколько холодной будет зима и возобновят ли россияне массовые атаки на украинскую энергосистему. Об этом заявил экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков в эфире "Вечер.LIVE".
Он назвал три сценария возможных отключений электроэнергии. Но ни один из них не предусматривает отсутствие отключений света.
Первым является оптимистический сценарий. Он связан с теплой зимой (-4°C...-5°C) и отсутствием массированных обстрелов. В таком случае возможны кратковременные отключения на 2 часа, которые будут организовываться по графикам.
"Мы проходим зимний максимум более-менее с короткими отключениями потребителей по графикам и организованно. Потому что ремонты, потому что при минус пяти, минус шести может быть дефицит", - говорит Плачков.
Средний сценарий - это холодная зима (-18°C...-25°C) без атак. По словам экс-министра, в таком случае веерные и стабилизационные отключения будут длиться по 4-6 часов.
"Отключения будут, они будут аварийные, стабилизационные. Они будут от четырех до шести часов. Но это будет по графику, регулируемо и управляемо", - добавил эксперт.
Последним является пессимистический сценарий. Речь идет о холодной зиме и беспрецедентных массированных атаках. В этом случае возможны длительные, непредсказуемые отключения на несколько суток для защиты энергосистемы.
"Отключения могут быть долговременными. Я имею в виду сутки, двое, а может, и четыре-пять. Они непрогнозируемые. Энергетики будут пытаться спасти энергосистему и будут выключать столько, сколько нужно, никого не спрашивая", - подытожил Плачков.
Отключение света в Украине - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, отключения электроэнергии зимой могут длиться и по 20 часов в сутки, если страна-агрессор Россия осуществит масштабные атаки, уничтожив линии электропередач, трансформаторные и распределительные подстанции.
Соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук сказал, что отключение света в Украине могут начаться после того, как температура воздуха опустится до минусовых отметок более чем на один день.
В то же время, член Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что эту зиму, не принимая во внимание возможные обстрелы и их последствия, Украина пройдет или без ограничений, или с минимальными ограничениями при температуре до -5 градусов включительно.
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Кто такой Иван Плачков?
Иван Плачков - украинский политик, кандидат технических наук (2005). Председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" (с января 2012). Занимал должность почетного президента Ассоциации газодобывающих компаний Украины с 2015 по 2017 год, пишет Википедия.
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