Украинцам могут отключать свет на несколько суток: названа главная причина

Три сценария отключений света зимой.

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Отключение света / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное из заявления:

В Украине есть три сценария отключений света

Они зависят от температуры воздуха и атак РФ

Ни один из них не предусматривает отсутствие отключений света

В Украине есть несколько сценариев возможных отключений электроэнергии зимой. Все зависит от двух факторов: насколько холодной будет зима и возобновят ли россияне массовые атаки на украинскую энергосистему. Об этом заявил экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков в эфире "Вечер.LIVE".

Он назвал три сценария возможных отключений электроэнергии. Но ни один из них не предусматривает отсутствие отключений света.

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Первым является оптимистический сценарий. Он связан с теплой зимой (-4°C...-5°C) и отсутствием массированных обстрелов. В таком случае возможны кратковременные отключения на 2 часа, которые будут организовываться по графикам.

"Мы проходим зимний максимум более-менее с короткими отключениями потребителей по графикам и организованно. Потому что ремонты, потому что при минус пяти, минус шести может быть дефицит", - говорит Плачков.

Средний сценарий - это холодная зима (-18°C...-25°C) без атак. По словам экс-министра, в таком случае веерные и стабилизационные отключения будут длиться по 4-6 часов.

"Отключения будут, они будут аварийные, стабилизационные. Они будут от четырех до шести часов. Но это будет по графику, регулируемо и управляемо", - добавил эксперт.

Последним является пессимистический сценарий. Речь идет о холодной зиме и беспрецедентных массированных атаках. В этом случае возможны длительные, непредсказуемые отключения на несколько суток для защиты энергосистемы.

"Отключения могут быть долговременными. Я имею в виду сутки, двое, а может, и четыре-пять. Они непрогнозируемые. Энергетики будут пытаться спасти энергосистему и будут выключать столько, сколько нужно, никого не спрашивая", - подытожил Плачков.

Отключения света / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, отключения электроэнергии зимой могут длиться и по 20 часов в сутки, если страна-агрессор Россия осуществит масштабные атаки, уничтожив линии электропередач, трансформаторные и распределительные подстанции.

Соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук сказал, что отключение света в Украине могут начаться после того, как температура воздуха опустится до минусовых отметок более чем на один день.

В то же время, член Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что эту зиму, не принимая во внимание возможные обстрелы и их последствия, Украина пройдет или без ограничений, или с минимальными ограничениями при температуре до -5 градусов включительно.

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Кто такой Иван Плачков? Иван Плачков - украинский политик, кандидат технических наук (2005). Председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" (с января 2012). Занимал должность почетного президента Ассоциации газодобывающих компаний Украины с 2015 по 2017 год, пишет Википедия.

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