Украина начала массовое производство уникальных дронов: в WSJ заявили о мощном оружии

Россияне противодействуют украинским беспилотникам прежде всего с помощью средств РЭБ.

https://glavred.info/ukraine/ukrajina-pochala-masove-virobnictvo-unikalnih-droniv-u-wsj-rozkrili-potuzhnu-zbroyu-10614884.html Ссылка скопирована

Украина налаживает массовое производство дронов / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

Украинские компании готовятся к промышленному производству нового поколения дронов-камикадзе, которые не поддаются воздействию российских систем РЭБ.

"Назревает еще больший прорыв - автоматизированные дроны массового производства. В рамках значительного шага, о котором ранее не сообщалось, украинские производители беспилотников быстро наращивают производство недорогих ударных дронов, управляемых простым дешевым компьютером, до промышленных масштабов", - говорится в материале The Wall Street Journal.

Речь идет об успешной интеграции производителями недорогих компьютеров в сложные, компактные системы, способные повторять возможности, ранее доступные только в гораздо более дорогом оборудовании.

видео дня

"Киев собирается получить десятки тысяч миниатюрных компьютеров Auterion, известных как Skynode, которые должны выйти на поле боя в начале следующего года", - отмечает издание.

WSJ отмечает, что Украина, население которой составляет лишь одну четверть населения России, полагается на технологическое преимущество, чтобы сдерживать многочисленные волны российских танков и пехоты.

"Имея ограниченные поставки артиллерийских боеприпасов, Украина с прошлого года все больше полагается на ударные беспилотники, чтобы сдерживать российское нашествие. Быстрый шустрый аппарат с четырьмя роторами размером примерно с обеденную тарелку, управляемый пилотом в очках, которые принимают видео с бортовой камеры, имеет прикрепленную взрывчатку, которая детонирует во время удара", - описывает издание украинский FPV-дрон.

В материале говорится, что россияне противодействуют украинским беспилотникам прежде всего с помощью средств РЭБ, которые могут их сбивать, заглушая сигнал между диспетчером и аппаратом, из-за чего сейчас только один из пяти FPV-дронов поражает свою цель.

Что известно о дроне "Лютый" / Инфографика: Главред

Зато технология автопилота сводит на нет эту контрмеру, интегрируя в дрон электронную систему управления с помощью программного обеспечения, загруженного на дешевый мини-компьютер.

Такую технологию наведения сейчас используют в дорогих ракетах, но украинские специалисты сумели адаптировать ее для маленьких, дешевых и умных беспилотников, способных отслеживать и поражать движущиеся цели, благодаря чему дрон захватывает свою цель камерой и компьютером и заходит на цель без необходимости дистанционного управления оператором.

Издание пишет, что украинские специалисты разработали программное обеспечение, которое позволяет крошечному элементарному компьютеру стоимостью около 15 долларов, направлять беспилотник к цели с помощью камеры, которая стоит примерно столько же. Также такие ударные дроны имеют показатель попадания примерно девять из 10.

Производство украинского оружия - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Валерий Романенко раскрыл преимущества ракеты-дрона "Паляница". С появлением этого беспилотника Украина сможет наносить удары по вражеской авиации. Сейчас на фронте сложилась ситуация, когда у россиян самолеты есть, а у Украины почти нет.

Известно, что украинские дроны атаковали РФ за 1000 километров. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что на территорию страны-агрессора Россию залетели украинские дроны на расстояние около тысячи километров. Российская ПВО не справилась с обороной.

Украинские дроны поразили комбинат по производству боеприпасов на Тульщине. Украинские беспилотники поразили Алексинский химкомбинат в Тульской области страны-агрессора России, который производит для российской оккупационной армии порох и боеприпасы.

FPV-дрон - что это такое FPV-дрон - вид беспилотных летательных аппаратов, управление которыми осуществляется с помощью FPV-пилотирования. В военном смысле под этим термином обычно подразумевают скоростные FPV-квадрокоптеры, превращенные в дроны-камикадзе или дроны-бомбардировщики, путем установки боевой части или устройства для сброса боеприпасов, пишет Википедия. Одним из ключевых преимуществ таких беспилотников над другими средствами является то, что дрон стоимостью от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов может эффективно уничтожить технику стоимостью миллионы долларов (танк, артиллерия, РЭБ, ЗРК) или офицеров в ближнем тылу. Массовое появление FPV-дронов на фронте российско-украинской войны совершило прорыв в военном деле. Минобороны Украины и многие исследователи называют их революционным средством ведения боя и сравнивают их применение со снайперским оружием. Революционность объясняется тем, что до их появления возможности нанесения высокоточных ударов были прерогативой дорогих и сложных систем, применяемых точечно, а FPV-дроны являются чрезвычайно дешевыми массовыми изделиями. И Украина, и Россия наладили массовое производство собственных FPV-дронов на своей территории. Кроме того, обе страны активно закупают подобные дроны. В августе 2023 года стало известно, что в Украине такие БПЛА изготавливают как минимум три государственных завода. В январе 2024 года Житомирский городской совет запустил платформу "Житомирский дрон", которая имеет целью научить граждан собирать FPV-дроны. Платформа позволяет пройти онлайн-обучение, выбрать вид дрона и передать его на испытания. Там же можно отправить пожертвование на деньги или стать поставщиком запчастей.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред