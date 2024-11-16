Большинство не замечает: для чего нужна 'скрытая' кнопка на сиденье унитаза

Вы узнаете:
- Где находится "скрытая" кнопка на унитазе
- Как быстро снять сиденье унитаза
Убирать в туалете можно гораздо быстрее и действеннее благодаря "скрытой" кнопке, о которой многие могут не знать.
Как отмечает издание Mirror, Софи Хинчлифф, вдохновляет своих подписчиков наводить идеальный порядок в своих домах и делится малоизвестными советами, пишет Главред.
В частности, она поразила поклонников, нажав непонятную кнопку, чтобы отсоединить сиденье унитаза для тщательной уборки в душе.
"Я никогда не думал, что можно так чистить сиденье унитаза, удивительно!", - написал один пораженный подписчик в комментариях.
Поддерживать сиденье унитаза в чистоте очень важно, чтобы предотвратить появление микробов и неприглядных следов.
"Скрытую" кнопку можно найти на большинстве современных унитазов. Она находится в центре сиденья унитаза, когда вы поднимаете крышку и сиденье.
Эта кнопка известна как "быстросъемный шарнир", и простым нажатием на нее можно очень легко поднять сиденье унитаза.
Сняв сиденье вы сможете глубоко почистить его и получить доступ к местам на чаше унитаза, до которых вы не можете дотянуться с прикрепленным сиденьем. Это обеспечит вам гигиеничную и эффективную уборку.
Если в вашем унитазе нет скрытой кнопки, не волнуйтесь - вам, скорее всего, понадобится отвертка, чтобы снять сиденье.
Данную процедуру рекомендуется делать по крайней мере раз в месяц в дополнение к ежедневной и еженедельной уборке.
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The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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