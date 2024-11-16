Большинство не замечает: для чего нужна 'скрытая' кнопка на сиденье унитаза

Вымыть унитаз можно очень быстро, если знать один лайфхак.

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Кнопка на сиденье унитаза / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Где находится "скрытая" кнопка на унитазе

Как быстро снять сиденье унитаза

Убирать в туалете можно гораздо быстрее и действеннее благодаря "скрытой" кнопке, о которой многие могут не знать.

Как отмечает издание Mirror, Софи Хинчлифф, вдохновляет своих подписчиков наводить идеальный порядок в своих домах и делится малоизвестными советами, пишет Главред.

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В частности, она поразила поклонников, нажав непонятную кнопку, чтобы отсоединить сиденье унитаза для тщательной уборки в душе.

"Я никогда не думал, что можно так чистить сиденье унитаза, удивительно!", - написал один пораженный подписчик в комментариях.

Поддерживать сиденье унитаза в чистоте очень важно, чтобы предотвратить появление микробов и неприглядных следов.

"Скрытую" кнопку можно найти на большинстве современных унитазов. Она находится в центре сиденья унитаза, когда вы поднимаете крышку и сиденье.

Эта кнопка известна как "быстросъемный шарнир", и простым нажатием на нее можно очень легко поднять сиденье унитаза.

Сняв сиденье вы сможете глубоко почистить его и получить доступ к местам на чаше унитаза, до которых вы не можете дотянуться с прикрепленным сиденьем. Это обеспечит вам гигиеничную и эффективную уборку.

Если в вашем унитазе нет скрытой кнопки, не волнуйтесь - вам, скорее всего, понадобится отвертка, чтобы снять сиденье.

Данную процедуру рекомендуется делать по крайней мере раз в месяц в дополнение к ежедневной и еженедельной уборке.

Универсальное чистящее средство / Инфографика: Главред

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