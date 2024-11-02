Многие его видели: что означает символ 'CE' на товарах

Вы узнаете:
- На каких товарах встречается маркировка "СЕ"
- Что она означает
Часто на разных товарах или технике можно увидеть разные знаки. Например, одним из таких является - "СЕ". Однако, не всем известно, что он означает.
Что означает маркировка "СЕ"
Это обозначение можно встретить как на упаковке с пищевыми продуктами, так и на различных бытовых устройствах или даже игрушках.
Как сообщает Википедия, знак "CE" - это отметка того, что товар соответствует всем требованиям директив Европейского Союза. То есть, он может продаваться в странах, которые входят в ЕС, при соблюдении других условий и разрешений.
Чтобы получить маркировку "CE" производитель должен пройти несколько шагов, а именно:
- провести оценку соответствия;
- подготовить техническое досье;
- подписать декларацию о соответствии ЕС.
Все документы должны быть доступны для представления по запросу официальных органов в любое время.
Кроме того, маркировка "CE" указывает на то, что изделие не является вредным (опасным) для здоровья его потребителей, а также безвредно для окружающей среды. Однако следует учитывать, что знак "CE" не является символом качества продукции.
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