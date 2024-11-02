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Многие его видели: что означает символ "CE" на товарах

Мария Николишин
2 ноября 2024, 10:43
317
Эту маркировку часто можно увидеть на различных товарах.
Многие его видели: что означает символ 'CE' на товарах
Что означает знак "CE" / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • На каких товарах встречается маркировка "СЕ"
  • Что она означает

Часто на разных товарах или технике можно увидеть разные знаки. Например, одним из таких является - "СЕ". Однако, не всем известно, что он означает.

Что означает маркировка "СЕ"

Это обозначение можно встретить как на упаковке с пищевыми продуктами, так и на различных бытовых устройствах или даже игрушках.

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Как сообщает Википедия, знак "CE" - это отметка того, что товар соответствует всем требованиям директив Европейского Союза. То есть, он может продаваться в странах, которые входят в ЕС, при соблюдении других условий и разрешений.

Чтобы получить маркировку "CE" производитель должен пройти несколько шагов, а именно:

  • провести оценку соответствия;
  • подготовить техническое досье;
  • подписать декларацию о соответствии ЕС.

Все документы должны быть доступны для представления по запросу официальных органов в любое время.

Кроме того, маркировка "CE" указывает на то, что изделие не является вредным (опасным) для здоровья его потребителей, а также безвредно для окружающей среды. Однако следует учитывать, что знак "CE" не является символом качества продукции.

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