Загадка для большинства: что означает символ 'евро'

Официально этот символ представили 12 декабря 1996 года.

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Что означает символ "евро" / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Когда евро ввели в наличное обращение

Что означает символ валюты

Евро - одна из самых известных валют в мире. Почти всем известно, что символ валюты - это €, но что он означает?

Что означает символ евро

На официальном сайте Европейского Союза сообщается, что евро - это официальная валюта 20 стран, которые входят в Еврозону и ЕС.

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Эту валюту ввели на замену экю в 1999 году, а ввели в наличное обращение в 2002 году. Однако, процесс создания евро длился несколько лет.

Термин "евро" выбрала Европейская комиссия в 1995 году во время встречи в Мадриде, Испания. Официально этот символ представили 12 декабря 1996 года.

Символ евро - это комбинацией греческой буквы Эпсилон, которая означает значимость европейской цивилизации, первой буквы в слове "Европа", а также две параллельные линии, означающие стабильность.

Отмечается, что, пожалуй, ни одна из специальных графических обозначений не вызвала столько споров и нареканий, как отметка Евро.

Главная проблема с этим знаком заключается в том, что он имеет слишком жесткую спецификацию, и плохо поддается разнообразным гарнитурным вариациям.

Кроме того, расположение знака по отношению к цифрам, обозначающим определенную денежную сумму, в разных странах отличается. Хотя официально рекомендовано размещать его впереди цифр, но в большинстве случаев знак € располагают так, как привыкли - то есть, так же, как это было употреблено для национальных валют стран Еврозоны ранее, до введения в действие Евро.

Что за организация Евросоюз? Европейский союз (Евросоюз, ЕС) - экономическое и политическое объединение 27 европейских государств, международное образование, сочетающее признаки международной организации (межгосударственности) и государства (надгосударственности), однако юридически он не является ни тем, ни другим, сообщает "Википедия".

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