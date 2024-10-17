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Штраф до 100 тысяч евро: почему в Германии нельзя мыть машину

Юрий Берендий
17 октября 2024, 16:54
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Мытье автомобиля в Германии на собственном участке строго запрещено из-за законодательства по защите водных ресурсов, которое предусматривает серьезные штрафы.
Штраф до 100 тысяч евро: почему в Германии нельзя мыть машину
Почему в Германии нельзя мыть авто - штраф за мойку машины в ФРГ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Мытье автомобиля на собственном частном участке - обычное дело для многих украинцев, особенно в сельской местности. Однако в Германии все совсем по-другому. Как объясняет блогер, автор YouTube канала "Germanika", мытье автомобиля в Германии на открытом грунте или неподалеку от водных источников строго запрещено из-за законодательства, которое охраняет подземные и наземные воды от загрязнений.

Можно ли в Германии мыть машину на улице

"Если в Украине это привычная практика, то в Германии действует постановление об охране подземных вод. Если вы моете машину возле озера, ручья или реки, масла, бензин и другие вредные вещества могут попасть в сточные воды, поэтому мытье авто в таких условиях запрещено", - отмечает Галина.

Загрязненные сточные воды могут нанести вред окружающей среде, поэтому немецкое законодательство предусматривает строгие ограничения на подобные действия.

Смотрите видео о том, можно ли в Германии мыть машину на улице:

Где разрешено мыть машину в Германии

Согласно законодательству Германии, мытье машины разрешено только на специальных автомойках или в местах, где загрязненная вода не может попасть в грунтовые воды. Например, мытье на асфальте иногда разрешается, но с определенными оговорками.

"Даже если вы моете машину на асфальте, могут быть проблемы из-за щелей между плитами, через которые загрязненная вода попадает в грунтовые воды. За это можно получить штраф", - предупреждает блогерша.

Штрафы за мытье машины в Германии

Галина также отмечает, что штрафы за мытье машины в неподходящих местах могут варьироваться от 25 до 50 евро в некоторых Федеральных землях, но могут достигать и до 500 или даже тысячи евро в других регионах. Все зависит от местного законодательства и степени загрязнения окружающей среды.

"Штрафы могут быть разными. Например, в некоторых Федеральных землях штраф может начинаться от 25 евро, но в других регионах он может достигать даже тысячи евро", - рассказывает Галина.

Как отмечают немецкие журналисты из издания "Aussiedlerbote", за самостоятельную мойку автомобиля можно получить штраф до 100 000 евро.

"Самостоятельная мойка автомобиля скорее запрещена, чем разрешена. Рекомендуется узнать больше именно о вашем регионе перед тем, как решитесь мыть авто. Вам смогут дать точный ответ регулирующие органы и администрация города. Помните, что за нарушение может быть назначен крупный штраф. В лучшем случае придется заплатить всего 25 евро, но может быть и до 100.000 евро в зависимости от Федеральной земли", - говорится в материале.

Как работают автомойки в Германии

Согласно немецким законам, автомобиль можно мыть только на специализированных автомойках, где загрязненная вода обязательно фильтруется перед тем, как попасть в сточные воды. Такие автомойки уже заменили домашние импровизированные мойки, и это не только удобнее, но и безопаснее для окружающей среды.

"На автомойке вы сможете быстро помыть машину, пока пьете кофе", - отмечают журналисты "Aussiedlerbote".

На таких автомойках установлены специальные очистные системы, которые защищают природу от вредных химических веществ, масел и бензина.

"Если вы пользуетесь автомойкой, можете быть уверены, что вода фильтруется, и загрязнения не попадают в окружающую среду. Это самый безопасный способ мыть авто", - рекомендует Галина.

Что известно о YouTube канале "Germanika"

YouTube канал "Germanika" посвящен темам, связанным с жизнью в Германии, культурой, традициями и повседневными аспектами немецкого общества. Он может быть полезным для тех, кто интересуется переездом в Германию, изучением немецкого языка или просто хочет узнать больше о жизни в этой стране. Аудитория канала - более 40 тысяч пользователей.

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