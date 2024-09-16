Лезть под капот не нужно: как понять, что пришло время менять масло двигателя

Частота замены масла в двигателе является ключевым для продления срока службы автомобиля. Главред выяснил, как понять, что масло потеряло свои свойства.

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Как понять, что пришло время менять масло двигателя - простой метод / Коллаж Главред, фото: pexels, скриншот из видео

Каждый владелец автомобиля сталкивается с вопросом, когда именно нужно менять масло в двигателе, чтобы продлить срок службы своего транспортного средства. Блогер и автоэксперт, автор YouTube-канала "Bondarenko", делится своим опытом и объясняет, почему стандартные рекомендации производителей по смене масла каждые 15 тысяч километров могут быть нецелесообразными.

Как долго можно ездить без замены масла

"Говорили мне менять масло каждые 15 тысяч, но доминялся. Сейчас доливаю литр на тысячу, не слушаю умных людей", - признается автоэксперт.

Он объясняет, что из-за слишком большого интервала между заменами масла возникают серьезные проблемы с двигателем, такие как раскоксовка или даже потребность в замене двигателя.

Блогер советует менять масло чаще, в частности каждые 5-6 тысяч километров или 200-250 моточасов. Он отмечает, что моточасы - это более точный показатель для определения времени смены масла. По словам эксперта, когда вы стоите в пробке, километры не считаются, но двигатель продолжает работать, что осуществляет нагрузку на машинное масло.

Что известно о YouTube-канале "Bondarenko" YouTube-канал "Bondarenko" - это авторский канал, посвященный автомобильным темам, в частности эксплуатации, обслуживанию и ремонту автомобилей. Его ведущий, автоэксперт и блогер, делится полезными советами по техническому обслуживанию авто, уходу за двигателем, выбору моторного масла и другим важным аспектам автомобильной эксплуатации.

Что такое моточасы и как их считать

Эксперт объясняет, как можно рассчитать моточасы, используя километраж и среднюю скорость. Например, если вы проехали 6000 километров со средней скоростью 30 км/ч, это равно 200 моточасам. Согласно его словам, даже самые лучшие масла теряют свои свойства после 250-300 моточасов, поэтому необходимо заменять масло после этого времени.

Как определить износ масла в двигателе

Блогер отмечает, что масло нужно менять не в зависимости от того, насколько оно дорогое или популярное среди водителей, а от того, как часто вы его меняете.

"Не так важно, какое масло вы заливаете, гораздо важнее, насколько часто вы его меняете", - подчеркивает эксперт.

Он также указывает, что производители рекомендуют менять масло каждые 15 тысяч километров для авто, которые работают в легких условиях, как, например, на трассе. Однако для городских условий и турбированных двигателей этот интервал должен быть уменьшен до 5000 километров.

"Если вы будете менять масло каждые 5000 километров, ресурс вашего двигателя значительно увеличится", - говорит эксперт.

Смотрите видео о том, как понять, что пришло время менять масло двигателя:

Как ведет себя двигатель на старом масле

Эксперт отмечает, что, когда масло используется слишком долго, оно может разбавляться топливом, что негативно влияет на его свойства. Это приводит к повышенному потреблению масла двигателем, особенно после пробега в 50-100 тысяч километров. Поэтому он рекомендует менять масло каждые 5 тысяч километров, чтобы избежать проблем с двигателем.

Как узнать, что вам пора менять масло

Кроме того, эксперты из автошколы "avtoas.lviv" выделили основные признаки того, как понять, что пора менять масло двигателя:

Темный цвет и непрозрачность: масло мутное или непрозрачное, пора менять.

Низкий уровень масла: проверьте уровень - на минимуме? долейте или замените.

Запах: горелый? Сладкий? Немедленно на СТО.

Шум двигателя: Стук, скрежет? Трудно завестись? Проверьте масло.

Частый перегрев двигателя: может быть признаком к немедленной замене масла.

Эксперты резюмируют, что своевременная замена масла продлит жизнь вашего авто

Смотрите видео о том, как узнать, что пора менять масло:

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