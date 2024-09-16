Как супермаркеты заставляют покупать больше: мужчина разоблачил 6 трюков

Эти хитрости супермаркетов разработаны для того, чтобы побуждать вас к незапланированным тратам.

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Как супермаркеты заставляют людей покупать больше / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Пользователь TikTok с ником sabrisuby рассказал о шести хитростях, которые супермаркеты используют, чтобы заставить нас покупать больше, чем планировалось.

В своём видео мужчина объясняет, что магазины умело манипулируют покупательским поведением с помощью различных психологических приемов.

Фрукты и овощи у входа. Это создаёт иллюзию здорового выбора и подталкивает к покупкам, так как вы начинаете свой шопинг с чего-то полезного. Этот эффект называется "здоровье-гало" — покупатель чувствует себя лучше, сделав "правильный" выбор, что увеличивает вероятность заполнить корзину другими товарами.

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Молоко и яйца в конце магазина. Основные продукты, такие как молоко, яйца и хлеб, размещены в глубине супермаркета. Чтобы их купить, приходится пройти мимо полок с более дорогими и менее полезными продуктами, что увеличивает шанс незапланированных покупок.

Как еще хитрят владельцы супермаркетов? Пол во многих супермаркетах выложен плиткой, чтобы тележка издавала много шума и заставляла покупателей замедляться и просматривать больше товаров. Самые дорогие товары почти всегда размещаются на уровне глаз, чтобы мгновенно привлекать потенциального покупателя. Отсутствие окон в магазинах также помогает продавать больше. Отсутствие окон внутри помещения создает ощущение "приостановленного времени", которое побуждает покупателей замедлиться и проводить больше времени в магазине.

Большие тележки. Тележки для покупок стали в три раза больше за последние десятилетия. Чем больше места в тележке, тем больше вероятность, что вы наберёте больше товаров, чем планировали.

Товары на уровне глаз. Самые дорогие и выгодные для магазина продукты располагаются на уровне глаз покупателя, что делает их более заметными и привлекательными. В то время как дешёвые товары размещаются ниже, где их труднее заметить.

Нездоровая еда на кассе. Ожидая на кассе, покупатели уже устали принимать решения и могут легче поддаться соблазну взять что-то вредное, например, шоколадные батончики или газировку. Это место — настоящая ловушка импульсивных покупок.

Маркетинговые приемы и упаковка. Многие товары специально оформлены ярко и привлекательно, чтобы подсознательно притягивать внимание и вызывать желание купить их, даже если они вам не нужны.

Смотрите видео о том, как супермаркеты заставляют людей покупать больше:

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