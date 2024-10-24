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Видели многие: что значит символ лягушка на продуктах

Сергей Кущ
24 октября 2024, 14:31
91
Интересная наклейка встречается очень часто.
Что значит символ лягушка на продуктах
Что значит символ лягушка на продуктах / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Что вы узнаете:

  • Почему такую наклейку клеят на бананы и кофе
  • Что значит этот символ
  • Почему есть такие продукты безопасно

На упаковках некоторых товаров можно увидеть изображение зеленой лягушки с надписью "certified Rainforest Alliance". Этот логотип принадлежит международной неправительственной организации Rainforest Alliance, которая занимается сохранением тропических лесов и продвижением устойчивого развития.

Символ лягушки имеет особое значение и является признаком того, что продукт был произведен с соблюдением высоких стандартов экологической, социальной и экономической ответственности.

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Что означает сертификат Rainforest Alliance?

Продукты, отмеченные зеленой лягушкой, соответствуют строгим критериям:

  • Социальная справедливость: Работники, задействованные в производстве, получают достойную оплату и трудятся в безопасных условиях.
  • Экологическая устойчивость: Производство не наносит ущерба окружающей среде, не истощает природные ресурсы и минимизирует применение химикатов.
  • Экономическая эффективность: Поддерживаются методы, которые способствуют долгосрочной стабильности бизнеса.

Символ лягушки выбран не случайно — земноводные являются индикатором здоровья экосистем. Если лягушки исчезают, это сигнализирует о нарушении экологического баланса. Поэтому их присутствие на логотипе символизирует внимание к состоянию природы.

Можно ли покупать продукты с печатью лягушки?

На самом деле ничего страшного в лягушке нет. Логотип используется компанией Rainforest Alliance. Эта некоммерческая организация сертифицирует фермы, а логотип с лягушкой означает, что продукция соответствует международным стандартам.

Продукты с логотипом Rainforest Alliance

Очень часто лягушку можно увидеть на упаковках кофе, чая, какао и бананов. Например, на упаковках премиального кофе Lavazza встречается этот логотип, который подтверждает, что продукт выращен и собран с соблюдением всех стандартов устойчивого земледелия.

Получение сертификации Rainforest Alliance — сложный процесс, и производители, прошедшие его, могут гордиться тем, что их продукция безопасна для экологии и поддерживает благоприятные условия труда.

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