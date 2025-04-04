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Молоко будет храниться намного дольше: что нужно добавить в бутылку

Мария Николишин
4 апреля 2025, 11:25
175
Молоко может оставаться свежим несколько недель, если добавить к нему один кухонный ингредиент.
Молоко будет храниться намного дольше: что нужно добавить в бутылку
Как правильно хранить молоко / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Сколько времени хранится молоко в холодильнике
  • Что добавить в молоко, чтобы оно дольше хранилось

Молоко можно найти почти в каждом холодильнике. Однако, оно быстро портится, что может огорчить.

Главред решил разобраться, как продлить срок годности молока.

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Как хранить молоко дольше

Как пишет express.co.uk, добавление небольшого количества соли в свежее молоко может помочь ему дольше оставаться свежим и не сворачиваться.

После открытия молоко обычно хранится в холодильнике от четырех до семи дней после указанного срока годности.

Но есть несколько стратегий, с помощью которых можно продлить срок хранения. Во-первых, всегда выбирайте молоко с самым длинным сроком хранения. Совершая покупки, проверяйте даты на бутылках и выбирайте ту, которая имеет самый дальний срок годности.

Также эксперты рекомендуют добавлять молоко в тележку в последнюю очередь. Это поможет ему дольше оставаться при стабильной температуре. Вернувшись домой, очень важно немедленно поставить молоко в холодильник.

"Хотя многие люди хранят молоко в дверце холодильника, лучше поставить его на полку, где температура ниже и стабильнее", - говорится в сообщении.

Молоко будет храниться намного дольше: что нужно добавить в бутылку
Как хранить продукты в холодильнике / Инфографика: Главред

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