Молоко будет храниться намного дольше: что нужно добавить в бутылку

Вы узнаете:
- Сколько времени хранится молоко в холодильнике
- Что добавить в молоко, чтобы оно дольше хранилось
Молоко можно найти почти в каждом холодильнике. Однако, оно быстро портится, что может огорчить.
Главред решил разобраться, как продлить срок годности молока.
Как хранить молоко дольше
Как пишет express.co.uk, добавление небольшого количества соли в свежее молоко может помочь ему дольше оставаться свежим и не сворачиваться.
После открытия молоко обычно хранится в холодильнике от четырех до семи дней после указанного срока годности.
Но есть несколько стратегий, с помощью которых можно продлить срок хранения. Во-первых, всегда выбирайте молоко с самым длинным сроком хранения. Совершая покупки, проверяйте даты на бутылках и выбирайте ту, которая имеет самый дальний срок годности.
Также эксперты рекомендуют добавлять молоко в тележку в последнюю очередь. Это поможет ему дольше оставаться при стабильной температуре. Вернувшись домой, очень важно немедленно поставить молоко в холодильник.
"Хотя многие люди хранят молоко в дверце холодильника, лучше поставить его на полку, где температура ниже и стабильнее", - говорится в сообщении.
Читайте также:
- Почему британцы не хранят яйца в холодильнике: ответ удивит многих
- Сливочное масло будет свежим месяцами: в каком необычном месте хранить продукт
- Где хранить домашнюю консервацию - лучшие места в квартире
Что такое Express.co.uk?
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред