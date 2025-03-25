Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Где хранить домашнюю консервацию - лучшие места в квартире

Марина Иваненко
25 марта 2025, 20:25
57
Домашняя консервация: хранение и советы по оптимальным местам в квартире. Обеспечьте долговечность ваших заготовок, соблюдая простые правила.
Где лучше хранить консервацию
Где лучше хранить консервацию / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете

  • Где можно хранить консервацию в квартире
  • Как хранить консервацию, если нет погреба

Многие хозяйки каждое лето занимаются консервацией. С одной стороны, это чрезвычайно тяжелый труд, а с другой - приятный бонус к семейной трапезе зимой. Главред расскажет, где можно хранить домашние заготовки так, чтобы они оставались пригодными к употреблению как можно дольше.

Где хранить консервацию в квартире

Кладовая

Раньше при планировании квартир всегда предусматривали кладовые. Сейчас их все чаще ликвидируют, чтобы увеличить площадь жилого помещения. Однако кладовая не занимает много места, зато выполняет важную функцию. В ней можно хранить консервацию и разные мелочи, которые нужно спрятать, чтобы они не загромождали пространство. Это могут быть строительные инструменты, удочки и другие предметы, которыми пользуются нечасто.

Кладовку можно обустроить самостоятельно, установив дополнительные полки или секции. Те, кто имеет возможность, обустраивают целые шкафы-купе. Также можно использовать ниши, расположенные в комнатах. Например, в современных домах в санузлах часто есть ниши, которые можно немного переоборудовать. Как рассказывают на YouTube-канале "Огородница из Одессы", они могут служить хорошим местом для хранения.

Под окнами

Хранить консервацию под окном можно только в том случае, если рядом нет батареи или она расположена на значительном расстоянии. Под окном температура всегда немного ниже, поэтому часть заготовок можно хранить там. Также можно организовать специальное место для хранения на балконе, предварительно утеплив его.

Важно помнить, что если температура воздуха опускается ниже 0 °C, то консервацию не следует хранить на балконе. Это возможно лишь при условии, что там постоянно поддерживается плюсовой температурный режим. Также стоит закрывать окна на балконе, ведь из-за них температура может упасть до критического уровня, что приведет к растрескиванию банок.

Антресоль

Распространенным вариантом хранения консервации является антресоль над дверью. Она может быть предусмотрена в квартире застройщиком или изготовлена собственноручно. Главное - проверить ее на прочность, чтобы избежать травмирования жильцов в случае падения банок.

Можно ли хранить консервацию в холодильнике

Многие люди хранят консервацию в холодильнике. Правильное ли это решение? Да. Основное преимущество холодильника - это стабильная прохладная температура и отсутствие прямых солнечных лучей.

Сколько лет можно хранить домашнюю консервацию

Если консервация была приготовлена правильно и с соблюдением всех санитарных требований, а банки закрыты металлическими крышками, то средний срок хранения составляет один год. Если использовались стеклянные крышки, срок увеличивается до двух лет. Соленые грибы следует употреблять не позднее чем через 6 месяцев. Срок хранения варенья зависит от рецепта. Чем больше в нем сахара, тем дольше оно будет храниться. Правильно сваренное варенье может оставаться пригодным к употреблению до трех лет.

Вас может заинтересовать:

О канале "Огородница из Одессы"

Канал был создан в 2023 году. Сейчас подписчиками являются почти 40 тысяч пользователей. На канале размещаются видео о саде, огороде и о собственном опыте женщины Ларисы в сфере земледелия и дачных дел. Видео о выращивании клубники, огурцов, помидоров и всего того, что женщина выращивает на своем огороде.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

зимнее время консервация интересные новости
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Конфискуют все имущество: нардепа Гунько приговорили к заключению за взятку

Конфискуют все имущество: нардепа Гунько приговорили к заключению за взятку

20:39Украина
Что будет, если тревоги и активность РФ в море продлятся - заявление Зеленского

Что будет, если тревоги и активность РФ в море продлятся - заявление Зеленского

20:35Война
РФ создала 15 сценариев войн до 2045 года: в ГУР раскрыли планы Кремля

РФ создала 15 сценариев войн до 2045 года: в ГУР раскрыли планы Кремля

19:52Война
Реклама

Популярное

Ещё
Ударят заморозки: синоптик назвала дату сильного похолодания в Украине

Ударят заморозки: синоптик назвала дату сильного похолодания в Украине

Украину накроют заморозки: какой будет погода на Пасху 2025

Украину накроют заморозки: какой будет погода на Пасху 2025

В СССР запрещали одну из категорий граждан: историк раскрыл малоизвестное правило

В СССР запрещали одну из категорий граждан: историк раскрыл малоизвестное правило

Карта Deep State онлайн за 25 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 26 марта: Водолеям - веселье, Весам - необычайный день

Гороскоп на завтра 26 марта: Водолеям - веселье, Весам - необычайный день

Последние новости

21:28

Как понять, что пробег авто скручен: поможет лишь одна деталь в салоне

21:27

Неревнивая 19-летняя невеста Лепса отказалась планировать с ним детей

21:23

Переломный момент: для каких знаков зодиака весна 2025 года станет судьбоносной

21:03

Удивит гурманов: Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить плавленый сыр домаВидео

20:39

Конфискуют все имущество: нардепа Гунько приговорили к заключению за взятку

Погода в апреле будет аномальной: прогноз на Пасху в УкраинеПогода в апреле будет аномальной: прогноз на Пасху в Украине
20:35

Что будет, если тревоги и активность РФ в море продлятся - заявление Зеленского

20:25

Где хранить домашнюю консервацию - лучшие места в квартире

20:25

Средство из 3 ингредиентов очистит окна за считанные минуты: как его приготовить дома

20:12

Что делать, чтобы бананы не становились коричневыми: интересный лайфхак

Реклама
20:06

Тест на внимательность: только эксперт шоу-биза узнает артисток по карим глазам

19:52

РФ создала 15 сценариев войн до 2045 года: в ГУР раскрыли планы Кремля

19:43

Украину накроют дожди, а потом заморозки: синоптики удивили прогнозом

19:39

Путин может ударить ядеркой по Украине: в разведке США выступили с предупреждением

19:13

Успешные люди живут по 5 правилам: как заработать первый миллион

19:10

Ситуация осложнена: DeepState сообщили о продвижении врага на Запорожье

19:10

Новые требования США и РФ в переговорах с Украиноймнение

18:54

Обсуждался ли вопрос территорий в Эр-Рияде - ответ Зеленского

18:53

Вербное воскресенье 2025: когда празднуем и что категорически нельзя делать

18:53

РФ "продвинула" на переговорах 2 вопроса, которые выгоднее ей, чем Украине - эксперт

18:34

Тишина на море и не только: Зеленский назвал 5 пунктов договоренностей с США и РФ

Реклама
18:21

Как сажать морковь без прореживания - хитрые способы для хорошего урожая

18:01

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинках Санты и оленя за 11 секунд

17:59

Возобновление авиасообщения в Украине: одна из компаний вышла с заявлением

17:50

Закуска, которую разметали со стола в СССР: рецепт давно забытого блюда

17:47

Угроза наступления РФ: офицер НГУ предупредил об опасности для Днепропетровщины

17:43

Судьба 4 регионов Украины и ЗАЭС: известны результаты переговоров в Саудовской Аравии

17:32

Переговоры в Саудовской Аравии: о чем договорились США с Украиной и РФ

17:20

Экс-директор РАЭС Павлишин приобрел себе во время войны новый Mercedes-Benz S класса

17:08

В РФ ополчились против Ефремова: в театре отказываются с ним работать

16:57

Доллар пошел на взлет: новый курс валют на 26 марта

16:56

Готова ли Украина к безусловному прекращению огня: посол Украины в США дала ответ

16:40

Александр Педан показал красавицу-дочку

16:00

Чем отличаются 2 парня: только люди со "зрением орла" угадают за 5 секунд

16:00

Цены растут "на глазах": в Украине резко дорожает популярный продукт

15:45

Как украсить дом к Пасхе: трендовые идеи 2025 года

15:40

Максим Козицкий развелся с женой после 20 лет брака - причина

15:40

4 знака зодиака, которые лучше всех решают проблемы

15:20

Звезда "Крепостной" призналась, почему не вышла за отца своей дочери

15:12

Повторяют ту же ошибку: россияне сильно просчитались в Белгородской области

15:07

ТОП-5 детективных сериалов, от которых невозможно оторваться

Реклама
15:01

"Вашингтон прекратит обстрелы": Лавров выдал абсурдное заявление и набросился на КиевВидео

14:52

ВСУ перебили логистику врага и продвинулись вперед возле Покровска - Сазонов

14:50

В одном браслете: голливудская актриса снялась в смелой фотосессии

14:43

Взрывы на аэродроме ВКС России: в разведке Британии оценили удары вглубь РФ

14:42

Как нельзя одеваться мужчине - как выглядеть модно и уместно в разных ситуациях

14:35

Не хуже, чем традиционные: рецепт бомбических голубцов без заморочекВидео

14:26

Знают единицы: при какой температуре нужно стирать постельное белье

14:11

Сыр должен "дышать": как правильно хранить любимый продукт в холодильнике

14:10

Трамп уйдет из процесса: дипломат назвал риск прекращения огня в Украине

14:10

Ударят заморозки: синоптик назвала дату сильного похолодания в Украине

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять