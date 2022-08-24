Заготовки на зиму: как правильно стерилизовать банки уксусом без кипячения

Как стерилизовать банки уксусом / Фото Сад и огород

В конце августа в самом разгаре сезон консервирования овощей на зиму. Главред разбирался, как правильно стерилизовать банки, чтобы дольше сохранить салаты и компоты.

Как стерилизовать банки уксусом

По словам экспертов, стерилизовать банки с помощью уксуса практично и экономно, ведь кислота помогает уничтожить микробы тары перед закатыванием. Для получения отменного результата нужно использовать раствор 70% - он уничтожает все микроорганизмы, в том числе и палочки туберкулеза.

Алгоритм стерилизации тары с помощью уксусной кислоты:

налить в чистые банки холодную воду, добавить 6 столовых ложек уксуса

закрыть банки крышкой и непрерывно стряхивать на протяжении 20 секунд

открыть тару и перелить раствор в другие банки, после этого повторить процедуру встряхивания

обеззараженные таким образом банки оставить сушить обязательно вверх дном.

Как стерилизовать банки / Фото Огородник

Как стерилизовать банки без кипячения

Также стерилизовать банки для консервации без кипячения можно с помощью духовки. Для этого, загрузить на решетку банки донышком вверх и оставить их на 10-20 минут при температуре около 120 градусов. Совет – при перепаде температур стекло запросто может лопнуть, поэтому аккуратно доставайте их с духовки с помощью полотенца и дайте немного перед этим остыть.

Также обеззаразить тару можно и с помощью микроволновки. Поставьте максимальную мощность и запустите таймер на 5 минут. Вада в банках обязательно должна закипеть, а тара – покрыться крупными каплями. После этой процедуры нужно слить воду, поставить тару в чистое сухое место горлышком вниз и хорошенько просушить.

Кроме микроволновки для обеззараживания банок можно использовать и мультиварку.

Как стерилизовать банки / Фото Сад Огород

Как обработать банки без стерилизации

Тем хозяйкам, которые не любят стерилизовать банки с помощью пара подойдет следующий способ – хорошенько промойте тару, налейте в каждую банку кипяток, дайте немного постоять и слейте воду. Все, стерильная посуда готова, можно смело закатывать в нее варенье и салаты на зиму.

Также допустимо стерилизовать банки уже закрытыми, но в этом случае наполнять их нужно так, чтобы верхний слой заготовок не касался до крышки тары и не доставал до верха банки как минимум на полтора сантиметра, иначе во время стерилизации может сорваться крышка или даже лопнуть тара.

Перед стерилизацией опытные хозяйки рекомендуют тщательно вымывать банки, но ни в коем случае не моющими средствами, ведь их достаточно сложно смыть до конца. Смело используйте во время мытья горчицу, пищевую соду, обычное хозяйственное мыло.

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