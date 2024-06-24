Как сохранить свежие абрикосы: самый простой способ заготовок на зиму

Заготовки овощей и фруктов на зиму лучше делать путем заморозки. И абрикосы - не исключение.

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Абрикосы можно заморозить дольками или целыми / Фото: pixabay.com

Замороженные фрукты и овощи сохраняют максимальное количество полезных веществ - концентрация витаминов и минералов в них остается почти неизменной. Поэтому на зиму заготовки лучше делать именно путем заморозки. Как заморозить абрикосы на зиму, разбирался Главред.

Можно ли замораживать свежие абрикосы?

Абрикосы замораживают как и любые другие фрукты и ягоды. Причем в заморозку можно отправлять как целые плоды, так и разделить их на половинки и вынуть косточки.

Замораживать целыми стоит мелкие абрикосы - зимой они пойдут на компот.

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Крупные и спелые абрикосы удобно замораживать половинками, без косточек. Зимой такие половинки, не размораживая, можно использовать как начинку для пирогов.

Как заморозить абрикосы на зиму

Спелые абрикосы нужно хорошо вымыть и обсушить. Разделить фрукты на половинки и вынуть косточку.

Разложить половинки абрикосов на разделочных досках. Они должны быть полностью сухими. Далее - убрать разложенные половинки или целые фрукты в морозилку.

Температура в морозилке должна составлять до -23 градусов. Через два-три часа фрукты хорошо заморозятся и их можно можно переложить в пакеты для хранения, плотно закрыть и убрать в морозильную камеру.

Замороженные таким способом фрукты будут целыми и не слипнутся в один ком. Зимой можно будет легко достать из пакета нужное количество и использовать для приготовления разных блюд.

Как заморозить абрикосы на зиму с сахаром

Абрикосы хорошо помыть, просушить, разделить на половинки и вынуть косточки. Плоды слоями выкладываются в пластиковые или стеклянные лотки для заморозки. Каждый слой присыпается сахаром.

Лотки закрывают крышками и помещаются в морозильную камеру на хранение.

Как правильно разморозить абрикос

Размораживать замороженные фрукты и овощи нужно правильно, чтобы сохранить все полезные вещества.

И самое главное правило - размораживать их можно только естественным способом, выкладывая на размораживание необходимую порцию.

Ни в коем случае нельзя размораживать овощи, ягоды и фрукты в воде или при комнатной температуре на воздухе. Лучше всего позволить овощам и фруктам разморозиться на нижней полке в холодильнике.

Для приготовления морса, компота или пирога ягоды и фрукты, в том числе и абрикосы, размораживать не нужно.

Сколько хранятся абрикосы в морозилке

В глубокой заморозке без потери качества абрикосы могут храниться в морозильной камере до 12-18 месяцев.

При этом важно не нарушать холодовую цепь: нельзя заморозить, разморозить и повторно заморозить.

Хранить и транспортировать продукты можно только при -18°С в морозильнике.

Как долго хранятся овощи и фрукты в морозилке / Инфографика: Главред

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