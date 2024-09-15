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Как заморозить чеснок: диетолог раскрыла секрет самой вкусной заготовки

Анна Ярославская
15 сентября 2024, 02:10
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Чтобы каждый раз не тратить время на измельчение чеснока, можно сделать заготовки и хранить их в морозилке.
Чеснок
Можно ли замораживать свежий чеснок и как это сделать / Коллаж: Главред, фото: itsavegworldafterall.com, pixabay.com

У каждой хозяйки на кухне найдется головка чеснока, поскольку добавлять этот овощ можно в очень многие блюда. Если вы не хотите каждый раз тратить время на то, чтобы его чистить и измельчать, стоит заморозить чесночные заготовки.

Как заморозить чеснок, рассказала американский диетолог Лиззи Стрейт в своем блоге It's a veg world after all.

"Обычно я выбираю свежие зубчики чеснока и всегда держу одну или две головки на столе с другими основными продуктами, такими как лук и картофель. Но иногда мне хотелось бы сэкономить время на приготовление. А иногда я просто не хочу, чтобы на моих пальцах оставался запах чеснока", - написала Лиззи.

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К слову, по ее словам, выжатый лимонный сок отлично справляется с удалением запаха и липкости чеснока.

Можно ли замораживать свежий чеснок

Итак, можно ли очищенный чеснок хранить в морозилке? Можно, утверждает диетолог. Кроме того можно хранить и измельченный чеснок.

"Чеснок можно замораживать во многих формах, включая целые сырые или жареные зубчики чеснока, чесночную пасту, а также измельченный или рубленый чеснок с маслом или без него", - говорит она.

Ее любимый способ заморозки чеснока — в небольшом количестве масла.

Сначала нужно очистить каждый зубчик, добавить гвоздику и оливковое масло в кухонный комбайн. Лучшее соотношение — 2 части масла на 1 часть чеснока. Измельчайте до тех пор, пока зубчики не станут очень мелкими, но до того момента как они превратятся в пасту.

Берите по одной чайной ложке смеси чеснока и масла и выкладывайте на противень.

Положите противень в морозилку хотя бы на пару часов. Затем переложите замороженный чеснок в пакет для заморозки.

Хранить такой чеснок в морозильной камере можно до 3 месяцев.

Если вы хотите использовать замороженный чеснок, просто добавьте 1 или 2 чайные ложки замороженного овоща прямо в блюдо.

Как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике инфографика
Как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике инфографика / Главред

Ранее мы писали, можно ли замораживать свежую нарезанную капусту и как это сделать правильно.

Блог It's a Veg World After All - что о нем известно

Блог It's a Veg World After All ведет Лиззи Стрейт - дипломированный диетолог, автор кулинарных книг и любитель вегетарианства. Живет в Миннеаполисе, штат Миннесота, США.

"Мой блог, ставший бизнесом — моя страсть. Как эксперт в области питания, я перевожу советы по питанию в практическое применение. Я здесь, чтобы помочь вам кушать овощи простыми и совершенно вкусными способами и освоить приготовление пищи, планирование питания и многое другое", - пишет Лиззи.

По ее словам, как только люди начинают есть больше овощей, происходят удивительные вещи.

"На своем опыте я видела, как овощи могут улучшить здоровье и поднять настроение", - добавила диетолог.

Лиззи Стрейт получила степень магистра в области питания человека в Университете Дрекселя (Филадельфия, Пенсильвания) и прошла стажировку по диетологии в Minneapolis VA Healthcare System. После сдачи экзамена RDN работала амбулаторным диетологом-телемедиком, прежде чем полностью посвятить себя блогу It's a Veg World After All.

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