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Что нужно положить в лунку при посадке озимого чеснока: урожай удивит

Юлия Закрепа
12 сентября 2024, 22:10обновлено 12 сентября, 22:54
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Как сажать чеснок под зиму, чтобы был большой и без повреждений - садоводы поделились интересными советами.
Что нужно положить в лунку при посадке озимого чеснока: урожай удивит
Как сажать чеснок под зиму, чтобы был крупный / коллаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

Какие удобрения внести во время посадки зимнего чеснока для отличной подкормки и невероятного урожая растения - специалисты в аграрном деле поделились действенными советами.

Специалисты посоветовали, что необходимо первую и главную подкормку чеснока делать весной, через неделю после схода снегов. Однако они отметили, что это не касается яровых посадок, ведь их удобряют впервые при появлении первых листочков. Следующее удобрение для чеснока нужно вносить через две недели после первого.

Что внести в землю перед посадкой чеснока озимого

Перед посадкой чеснока на зиму, необходимо внести удобрение. Лучше всего для этого подойдет подкормка минерального происхождения: суперфосфат двойной, мука доломитовая или древесная зола.

Однако не стоит использовать перед посадкой чеснока внесение свежего навоза, ведь нитраты, которые в нем содержатся, могут существенно остановить рост корневой системы чеснока. Зато специалисты отмечают, что нужно на каждый квадратный метр вносить не менее ведра компоста. После того, как компост тщательно внесли на землю, необходимо перекопать на полный штих лопаты и затем формировать грядки.

Что сыпать во время посадки чеснока на зиму в лунку

Опытные хозяева советуют использовать минеральные удобрения, ведь они содержат различные витамины, тогда чеснок получит все необходимые удобрения. Также можно приготовить смесь собственноручно. Для этого нужно смешать по ложке сульфата калия с суперфосфатом, а затем сыпать в лунку к чесноку.

Также прямо в лунку, во время посадки чеснока, стоит вносить золу. Однако, лучше обогащать пепел землю в процессе ее перекопки. 200 граммов древесной золы будет достаточно для полноценного обогащения на квадратный метр грядки.

Старый и хорошо известный метод с использованием перегноя может оживить даже самый бедный грунт и сделает его плодородным. Для этого метода стоит на квадратный метр земли взять 500 граммов удобрения. Перегной также вносится в момент перекопки.

Смотрите видео о том, как правильно сажать озимый чеснок:

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