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Как можно использовать стрелки чеснока: хозяйки удивили рецептами

Юлия Закрепа
4 июня 2024, 21:36
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Что делать, если чеснок ушел в стрелку - опытные хозяева рассказали полезные советы.
Как можно использовать стрелки чеснока: хозяйки удивили рецептами
Куда девать чесночные стрелки / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что делать с чесноком после удаления стрелок и что можно сделать из срезанных стрелок чеснока - Главред собрал полезные советы и рецепты. Опытная хозяйка поделилась рецептом и рассказала о пользе употребления стрелок чеснока. Известно, если есть стрелки чеснока, то можно нормализовать артериальное давление и улучшить пищеварение.

Когда и как убирать стрелки у чеснока

Специалисты рекомендуют обрезать стрелки на че сноке ножницами или специальным садовым секатором, в крайнем случае можно это сделать и ножом. Однако, важно соблюдать правильную обрезку стрелок, стоит срезать их на высоте 1 см от основания.

Необходимо обрезать стрелки только утром в теплую погоду. В такую погоду срезы обязательно должны подсохнуть, иначе существует риск инфицирования чеснока. На следующий день после срезания стрелок, стоит обязательно полить чеснок. Также нужно помнить, что после удаления стрелок из чеснока, необходимо осторожно завязывать его через несколько недель. Такую процедуру лучше сделать за 5-7 дней до уборки урожая, такие манипуляции помогут иметь большой урожай чеснока.

Что можно приготовить из стрелок чеснока

Мало кто знает, но чесночные стрелки не только съедобны, но и очень вкусны. Существует множество полезных и интересных рецептов - Главред поделился самыми популярными.

Намазка из чесночных стрелок

Для начала стоит перебрать и промыть чесночные стрелки, а затем нужно нарезать их размером примерно 3см. К нарезанным стрелкам нужно добавить измельченный укроп. Это все стоит отправить в блендер и добавить соль и масло - хорошо перемешайте до однородной консистенции и можете подавать на стол.

Жареные стрелки чеснока

После того как помыли стрелки чеснока, нужно отрезать бутон, ведь он не понадобится. Стебли стрелок стоит нарезать на небольшие кусочки.

На сковороду добавьте сливочное масло, нарезанные стрелки чеснока и обязательно 3 столовые ложки воды. Это все нужно тушить на слабом огне около 10 минут под крышкой. Однако, иногда стоит помешивать блюдо. Если вы заметили, что стрелки в сковороде изменили цвет, тогда время добавлять сметану, соль и перец по своему вкусу. Это все нужно еще раз хорошо перемешать, оставить тушить еще на 5 минут и можно смаковать.

Маринованные чесночные стрелки

  • Для начала нужно приготовить стерилизованные банки. Необходимо тщательно промыть чесночные стрелки и срезать бутоны. Нарезать стрелки стоит небольшими кусочками, чтобы поместились в банки.
  • Стрелки нужно погрузить в кипяток и проварить около 10 минут и осторожно вынимать с помощью шумовки и выложить на сухое полотенце, чтобы вышла лишняя влага.
  • В отдельной кастрюле нужно поставить полтора литра воды, чтобы закипела и добавить сахар, специи, соль и даем провариться 7-10 минут, а затем стоит добавить уксус.
  • Стрелки чеснока нужно плотно укладывать в банки и залить готовым маринадом. После этого нужно закатать железными крышками и утеплить банки.

Смотрите видео о том, что приготовить из стрелок чеснока:

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