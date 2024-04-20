Лук будет свежим месяцами: женщина поделилась гениальным способом хранения

Лук имеет длительный срок хранения, но со временем он теряет свежесть. К счастью, есть простой лайфхак, который это исправит.

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Как сохранить лук свежим месяцами с помощью колготок / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Лук является одним из основных продуктов и может храниться месяцами, если делать это правильно. Однако со временем лук теряет свой сильный вкус и свежесть. По словам эксперта по пищевой гигиене High Speed Training Сары Тейлор, лук лучше всего хранить в сухом темном месте, например в шкафу или ящике, пишет Ехргеѕѕ.co.uk.

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Чтобы она не размякла, следует убедиться, что луковицы хорошо проветриваются и стоят подальше от прямых солнечных лучей. Также Сара поделилась замечательной техникой, как хранить лук с помощью того, что у вас уже есть.

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"Один из вариантов - хранить луковицы в паре неиспользованных колготок. Просто возьмите колготки и положите луковицу в них. Затем завяжите узел и добавьте еще одну луковицу над предыдущей", - рассказала эксперт.

Лук можно повесить в сухом темном месте. Чтобы достать его, нужно лишь развязать узел.

В случае, если вы не хотите жертвовать парой колготок, Сара предложила альтернативу. Если вы покупаете лук в сетке, вы можете хранить в ней овощ и так же повесить его в темном месте.

Она объяснила: "Лук, который хранят в правильных условиях, может храниться месяцами".

Эксперт также порекомендовала не хранить лук в холодильнике, поскольку холод и влага могут привести к преждевременной порче.

Как в древности использовали лук? В Средневековье для защиты от стрел, ударов алебард и мечей воины надевали железные шлемы, латы и прикрывались щитом. Но, не надеясь на прочность железной брони, многие из них также носили на груди обереги, которым приписывали волшебную защиту от поражения оружием. Обычно в качестве амулета использовали головку дикого лука или чеснока. Полагали, что плотная сухая кожица, как броня, оберегающая нежные, свежие листочки лука, способна спасти от всяких бед жизнь человека. Один из видов лука даже с тех пор называют Аллиум викторалис (Allium victoralis) - лук победный, пишет Википедия.

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