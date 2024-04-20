УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Лук будет свежим месяцами: женщина поделилась гениальным способом хранения

Руслана Заклинская
20 апреля 2024, 04:42
Лук имеет длительный срок хранения, но со временем он теряет свежесть. К счастью, есть простой лайфхак, который это исправит.
Лук будет свежим месяцами: женщина поделилась гениальным способом хранения
Как сохранить лук свежим месяцами с помощью колготок / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Лук является одним из основных продуктов и может храниться месяцами, если делать это правильно. Однако со временем лук теряет свой сильный вкус и свежесть. По словам эксперта по пищевой гигиене High Speed Training Сары Тейлор, лук лучше всего хранить в сухом темном месте, например в шкафу или ящике, пишет Ехргеѕѕ.co.uk.

Если вас интересуют хитрости хранения продуктов, прочитайте материал Главреда: Клубника будет свежей всю неделю: гениальный способ хранения ягод.

Чтобы она не размякла, следует убедиться, что луковицы хорошо проветриваются и стоят подальше от прямых солнечных лучей. Также Сара поделилась замечательной техникой, как хранить лук с помощью того, что у вас уже есть.

видео дня

"Один из вариантов - хранить луковицы в паре неиспользованных колготок. Просто возьмите колготки и положите луковицу в них. Затем завяжите узел и добавьте еще одну луковицу над предыдущей", - рассказала эксперт.

Лук можно повесить в сухом темном месте. Чтобы достать его, нужно лишь развязать узел.

В случае, если вы не хотите жертвовать парой колготок, Сара предложила альтернативу. Если вы покупаете лук в сетке, вы можете хранить в ней овощ и так же повесить его в темном месте.

Она объяснила: "Лук, который хранят в правильных условиях, может храниться месяцами".

Эксперт также порекомендовала не хранить лук в холодильнике, поскольку холод и влага могут привести к преждевременной порче.

Как в древности использовали лук?

В Средневековье для защиты от стрел, ударов алебард и мечей воины надевали железные шлемы, латы и прикрывались щитом. Но, не надеясь на прочность железной брони, многие из них также носили на груди обереги, которым приписывали волшебную защиту от поражения оружием.

Обычно в качестве амулета использовали головку дикого лука или чеснока. Полагали, что плотная сухая кожица, как броня, оберегающая нежные, свежие листочки лука, способна спасти от всяких бед жизнь человека. Один из видов лука даже с тех пор называют Аллиум викторалис (Allium victoralis) - лук победный, пишет Википедия.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лук продукты питания лайфхак овощи интересные новости
Реклама

Главное за день

Россияне ударили по порту "Южный" в Одессе: уничтожили зерно для Азии и Африки

Россияне ударили по порту "Южный" в Одессе: уничтожили зерно для Азии и Африки

00:09 Украина
На Сумщине прогремела серия мощных взрывов: РФ ударила по инфраструктуре

На Сумщине прогремела серия мощных взрывов: РФ ударила по инфраструктуре

23:00 Украина
Действовать будут очень быстро: когда Пентагон передаст Украине военную помощь

Действовать будут очень быстро: когда Пентагон передаст Украине военную помощь

22:11 Украина
Все главные новости

Популярное

Утром в Одессе прогремели взрывы: что известно о ракетном ударе РФ 2936

Утром в Одессе прогремели взрывы: что известно о ракетном ударе РФ

Когда в Украину вернется тепло: синоптик дала прогноз на апрель 2024 1883

Когда в Украину вернется тепло: синоптик дала прогноз на апрель 2024

Заморозки, дожди и грозы: погода в Украине принесет новые сюрпризы 1575

Заморозки, дожди и грозы: погода в Украине принесет новые "сюрпризы"

Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 10 секунд найти кукурузу 1499

Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 10 секунд найти кукурузу

Последние новости

04:42

Лук будет свежим месяцами: женщина поделилась гениальным способом хранения

04:10

"Большая проблема": полковник ВСУ назвал условие отступления из Часового Яра

03:10

"Это возможность для Путина": политолог сказал, сколько РФ еще будет продолжать войну

02:00

Лопес хочет детей от Аффлека: как отреагировал оскароносный артист

01:30

ПВО бессильна: появился тревожный прогноз насчет ракетных ударов РФ по Украине

РФ ударила ракетами по центру Днепра: есть "прилет" в жилой дом, погибли людиРФ ударила ракетами по центру Днепра: есть "прилет" в жилой дом, погибли люди
00:09

Россияне ударили по порту "Южный" в Одессе: уничтожили зерно для Азии и Африки

19 апреля, пятница
23:40

Резко стало плохо: путинистка Успенская экстренно вызвала скорую

23:13

"Вокруг упыри и вампиры": в сеть слили личную переписку Меладзе

23:00

На Сумщине прогремела серия мощных взрывов: РФ ударила по инфраструктуре

Реклама
22:41

"Неделю были в засаде": Буданов рассказал, как сбивали русский "Ту-22м3"

22:35

Орбану мерещится "война со всех сторон": премьер оскандалился заявлением об Украине

22:11

Действовать будут очень быстро: когда Пентагон передаст Украине военную помощь

21:26

Украина перехватит инициативу в войне: вице-адмирал сказал, что для этого нужно

21:25

Netflix сообщил, на каком сезоне закончится сериал "Ведьмак"

21:06

Больше не нужен: Успенская обскакала Киркорова

21:03

ВСУ титанически защищают Часов Яр: Коваленко сказал, когда произойдет пик наступления РФ

20:53

Украинцы должны экономить: какие электроприборы "кушабт" больше всего электричества

20:36

Маркировка товаров компаний-спонсоров оккупантов: наконец-то это произошломнение

20:11

"Вообще не вмещается в голове": Пономарев жестко прошелся по Повалий и Лорак

20:10

Путина надо "спустить с неба на землю": Зеленский прямо обратился к НАТО

Реклама
19:43

Украину накрывают заморозки: где температура воздуха опустится до -8 градусов

19:24

Можно ли во время войны украинцев увольнять за прогулы: ответ чиновников

19:21

Сами притянете проблемы: мольфар сказал, что никогда нельзя делать с полотенцемВидео

19:13

На фронте ранили российского актера-оккупанта

19:05

ВСУ сбили бомбардировщик Ту-22М3 уникальным оружием: Буданов раскрыл новые детали

17:40

Как сделать домашнюю горчицу за 5 минут: самый простой рецепт от известного повара

17:31

Удар ВСУ по аэродрому в Джанкое: появились первые спутниковые снимки последствийФото

17:29

Как убрать запах сигарет с одежды: простые способы получить нормальный аромат

17:02

Украина еще нескоро получит активы РФ: G7 затягивает с принятием решения

16:41

"Двигайся, Европа": Трамп сделал неожиданное заявление о выживании Украины

16:06

Как почистить сифон на кухне: сантехник назвал взрывное средство для любого сливаВидео

15:59

Будет нищета: что нельзя делать с деньгами 20 апреля - приметы

15:56

Поднимут ли тариф: во сколько обойдется электричество из-за атак РФ

15:26

Мощно действует на психологию: почему на самом деле в супермаркетах нет часов

15:14

Пересчет пенсий: сколько денег можно получить со средней зарплатой и разным стажем

15:02

Джастин Бибер сильно удивил своим нелепым образом и дорогущими валенками

14:17

В Киеве попрощались с военным Павлом Петриченко: что известно о Герое

14:15

В Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги: что известно

14:02

Заморозки, дожди и грозы: погода в Украине принесет новые "сюрпризы"

13:50

Молитва за здоровье: искреннее обращение к Богу творит настоящие чудесаВидео

Реклама
13:41

РФ нашла новый способ для продвижения на Востоке: в ВСУ назвали главную проблему

13:36

Позитив оказался в больнице из-за Дорофеевой

13:01

Кардашьян на унитазе: в сеть слили неудобное фото селебрити

12:52

Публично дал клятву: принц Уильям впервые заговорил об онкобольной Кейт Миддлтон

12:48

Осталось двое сыновей: в результате атаки РФ на Днепропетровщине погибла работница УЗ

12:29

Когда в Украину вернется тепло: синоптик дала прогноз на апрель 2024

11:55

Второй самолет сбежал: в ГУР раскрыли новые детали уничтожения Ту-22М3 РФ

11:54

"Делает нас счастливыми": Светлана Тарабарова показала младшую дочь в ее день рождения

11:51

Народные средства от муравьев в доме: убойный лайфхак дает 100%-ный результат

11:50

Каверзная головоломка: одна из женщин - мама мальчика, нужно угадать за 7 секунд

Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыЖенские стрижкиСоветы от Андре ТанаОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять