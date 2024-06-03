Что приготовить из луковых стрелок: простые рецепты, которые удивят своим вкусом

Выбрасывать после обрыва луковые стрелки совсем не обязательно, ведь их можно очень быстро и вкусно приготовить.

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Что приготовить из луковых стрелок / коллаж: Главред, фото: pixabay

Каждый огородник хоть единожды, но задумывался о том, почему стрелкуется лук. Стоит подчеркнуть, что луковая стрелка - это соцветие, на месте которого впоследствии появляется семенной материал. К тому же, есть не один вариант того, что можно делать со стрелками лука.

Стрелки лука - рецепты

Стрелки лукав томате. Как сообщает автор YouTube канала, которая делится этим рецептом, для данного блюда необходимо нарезать побеги лука кусками по 1,5 - 2 сантиметра. Важно: соцветия, которые есть на стрелках необходимо отрезать и выбросить. Разогреваем сковородку и высыпаем туда нарезанные стрелки лука, солим, добавляем перец и томатный сок по вкусу. Готовим до того момента, пока стрелки не станут нежными.

Как сообщает автор YouTube канала, которая делится этим рецептом, для данного блюда необходимо нарезать побеги лука кусками по 1,5 - 2 сантиметра. Важно: соцветия, которые есть на стрелках необходимо отрезать и выбросить. Разогреваем сковородку и высыпаем туда нарезанные стрелки лука, солим, добавляем перец и томатный сок по вкусу. Готовим до того момента, пока стрелки не станут нежными. Луковые стрелки в яйце. Луковые стрелки моем и мелко нарезаем. Высыпаем измельченные стрелки в сковороду с разогретым маслом и жарим, время от времени помешивая. Когда стрелки станут мягкими и изменят цвет, вбиваем к ним яйцо или пару яиц - смотря как вам больше нравится. Солим по вкусу и перемешиваем. Готовим еще минуту, пока яйцо зажарится. Блюдо из стрелок лука готово!

Рисовая запеканка с луковыми стрелками Для этого рецепта нам потребуется любой вид риса. Отвариваем его так, что он был почти готовым. В это же время нарезаем короткими трубочками лук, обжариваем его в сливочном масле с солью и черным молотым перцем. Взбиваем 1-2 яйца с солью. Берем форму для запекания, смазываем маслом и перекладываем в нее рис, равномерно разравнивая его по поверхности. Сверху посыпаем кусочками луковых стрелок. Все это заливаем взбитыми яйцами и отправляем в духовку. Данное блюдо достаточно запекать всего 10-15 минут.

Также смотрите видео, как посадить лук, чтобы не пошел в стрелку:

Как в древности использовали лук? В Средневековье для защиты от стрел, ударов алебард и мечей воины надевали железные шлемы, латы и прикрывались щитом. Но, не надеясь на прочность железной брони, многие из них также носили на груди обереги, которым приписывали волшебную защиту от поражения оружием. Обычно в качестве амулета использовали головку дикого лука или чеснока. Полагали, что плотная сухая кожица, как броня, оберегающая нежные, свежие листочки лука, способна спасти от всяких бедствий жизнь человека. Один из видов лука даже с тех пор называют Аллиум викторалис (Allium victoralis) - лук победный, пишет Википедия.

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