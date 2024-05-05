Суд не пойдет в стрелку и даст огромные сладкие луковицы: что нужно сделать

Лук чаще всего уходит в стрелку по трем причинам. Что делать, если лук идёт в стрелку?

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Что делать, если лук идёт в стрелку: дельные советы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Многие огородники сталкиваются с проблемой, когда посаженный лук-севок уходит в стрелку. И что бы они не делали, головки получаются мелкими. Что же делать, если лук идёт в стрелку, и как этого избежать?

Луковая стрелка – это цветонос, соцветие, в котором созревают семена лука. Считается, если лук пошел в стрелку, полноценно развитых луковиц ждать не стоит. Мало того, начавшие стрелковаться луковицы хранить не рекомендуется - их нужно как можно быстрее употребить в пищу.

Почему лук уходит в стрелку

посадочный материал хранится при неправильной температуре;

отсутствует адаптация перед посадкой;

нарушаются общие правила ухода.

Что делать, если лук идёт в стрелку

Лук-севок необходимо хранить при плюсовой температуре, потому что именно холод провоцирует лук на создание стрелок. Это сигнал к тому, чтобы запустить программу самосохранения и скорее дать потомство.

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Поэтому как только вы посадите такой севок, он начнет выдавать цветоносы, чтобы скорее дать семена.

Залогом большой и крепкой луковицы является хранение в комфортных условиях без холодного стресса.

Если вы приобрели лук-севок в магазине, ему необходимо устроить адаптацию. Для этого две недели после покупки необходимо выдержать лук около батареи или в другом тёплом месте.

Перед посадкой лук необходимо хранить только при комнатной температуре и в темноте, чтобы он не начал прорастать раньше времени.

Если же нет времени на прогрев возле батареи, то луку устраивают тёплую ванну. Для этого в тазик с тёплой водой (примерно 45 градусов) выкладывают лук и оставляют примерно на шесть часов, периодически подливая тёплую воду.

После головки нужно достать и тщательно высушить. Далее лук хранят при комнатной температуре до посадки.

Как правильно садить лук-севок в домашних условиях

Для посадки выбирайте головки среднего размера, потому что более крупные склонны к стрелкованию - их лучше сажать на зелень.

Не стоит сажать лук в холодную землю - лук сто процентов пойдет в стрелку. По этой же причине следует избегать полива холодной водой.

Опытные садоводы советуют принимать за ориентир почки березы. Появление из них молодых листочков сигнализирует о достаточно теплой для посадки земле.

Нужно ли убирать стрелки у лука

Если, несмотря на все старания, луковых стрелок избежать не удалось – их нужно удалять как можно скорее.

Цветонос обрезают в самом низу - у основания луковицы. Чтобы продезинфицировать и подсушить остаток луковой стрелки, место среза присыпают солью.

Выбрасывать стрелки не нужно. Из них можно приготовить множество разнообразных блюд. Например, если пожарить луковые стрелки со специями, то это придаст блюду неожиданный грибной привкус. Также стрелки будут отличным гарниром или закуской.

В качестве оригинального соуса или намазки на хлеб можно приготовить паштет из луковых стрелок, измельчив их блендером или в мясорубке.

Как в древности использовали лук? В Средневековье для защиты от стрел, ударов алебард и мечей воины надевали железные шлемы, латы и прикрывались щитом. Но, не надеясь на прочность железной брони, многие из них также носили на груди обереги, которым приписывали волшебную защиту от поражения оружием. Обычно в качестве амулета использовали головку дикого лука или чеснока. Полагали, что плотная сухая кожица, как броня, оберегающая нежные, свежие листочки лука, способна спасти от всяких бедствий жизнь человека. Один из видов лука даже с тех пор называют Аллиум викторалис (Allium victoralis) - лук победный, пишет Википедия.

Ранее Главред писал, как правильно сажать лук весной. Один хитрый фокус поможет положить огромный урожай.

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