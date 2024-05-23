Урожай вас поразит: нужно ли обрывать стрелки у лука и чеснока

Когда нужно убирать клубеньки чеснока и как правильно выращивать его, чтобы получить большой и здоровый урожай - Главред собрал полезные советы от опытных фермеров.
Специалист в аграрной сфере рассказал о специфике ухода за чесноком и рассказал для чего обрывать стрелки на нем для лучшего урожая.
Что делать, если чеснок идет в стрелку
Стрелки, которые появляются на чесноке, обычно нужны для выращивания семян для будущего чеснока. Стрелки обладают способностью высасывать из чеснока питательные соки, которые необходимы для полноценного роста зубчиков. Часто из-за этого головка чеснока может быть очень маленькой и сухой.
Иногда люди не могут распознать стрелки на чесноке, однако их очень легко выделить - они имеют трубчатую форму, в отличие от плоских листьев. Однако, стрелки могут быть только у чеснока озимого, то есть того, который высаживают осенью и он всю зиму остается в земле. Такой чеснок начинает расти в начале июня, а к концу месяца на конце трубочки появляется цветок с семенами.
Специалисты рекомендуют подрезать стрелки чеснока утром, в солнечную погоду. Срезы стрелок должны высохнуть, чтобы не инфицировать растения и не привести к гибели. На следующий день рекомендуют чеснок тщательно полить, даже можно подкормить.
Что делать с чесноком после удаления стрелок
Опытные хозяйки рассказали, что чеснок можно завязывать. Однако, стоит это делать через 2-3 недели после удаления закручивающейся стрелки, за неделю до уборки урожая.
Помните, что стрелку категорически запрещено выдергивать, стоит лишь срезать, отступив 2-3 см от верхнего листа чеснока. Во время завязывания узла на чесноке, можно помочь ускорить формирование крупной луковицы.
Как только стрелки начнут выпрямляться, стоит успеть завязать перо в узел и после этого, через некоторое время, можно собирать чеснок. Обычно это происходит в середине или в конце июля.
Смотрите видео о том, можно ли срывать стрелку у чеснока:
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