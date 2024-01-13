Лук и чеснок будут свежими в течение трех месяцев: гениальный лайфхак

Этот метод хранения сохранит ваш чеснок и лук свежими намного дольше.

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Как правильно хранить лук и чеснок / коллаж: Главред, фото: pexels

Лук и чеснок - это основные продукты на кухне всех хозяек, которые всегда актуальны. Существует способ, который может значительно продлить срок их хранения на месяцы, если знать о правильном месте для их хранения.

Во-первых, стоит избегать холодильника, так как из-за избытка влаги они станут мягкими и заплесневеют. Вместо этого лучше хранить чеснок и лук в прохладном, темном и хорошо проветриваемом помещении на кухне. Так они будут храниться от трех до шести месяцев. Но это не значит, что вы можете просто положить их в шкаф. Главным является то, как правильно их хранить, передает издание Mirror.

Кулинарный эксперт поделилась, что имела проблемы с сохранением свежести лука и чеснока, ведь клала их в кухонный ящик, а они начали гнить, появилась плесень раньше своего времени.

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Она поделилась, что перфорированные бумажные пакеты обеспечивают циркуляцию воздуха ровно столько, чтобы обеспечить этим овощам "жизнь" в течение длительного периода времени.

Итак, чтобы правильно хранить лук и чеснок, вам понадобится коричневый бумажный пакет, дырокол, маркер и скрепки. Перед тем, как положить в пакет лук или чеснок, важно убедиться, что они твердые и свежие.

"Для начала сложите пакет вдоль пополам, проколите один край. Вы будете пробивать несколько слоев. Переверните сложенный пакетик и проткните другой край - примерно 3 см между ударами. Затем наполовину наполните пакет луком или чесноком. Отметьте его маркером, а затем используйте канцелярские скрепки сверху, чтобы зафиксировать его на месте", - пояснила эксперт.

При правильном хранении лук и чеснок могут быть свежими от трех до шести месяцев.

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